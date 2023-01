Millionenschaden nach Scheunenbrand in Kirchdorf an der Iller

In Kirchdorf-Unteropfingen (Kreis Biberach) ist am Mittwoch eine Scheune teils abgebrannt. Die Polizei spricht von einem Schaden in Millionenhöhe.

Beim Brand einer Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens in Kirchdorf-Unteropfingen (Kreis Biberach) ist am Mittwoch ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Das teilte die Polizei mit. Menschen oder Tiere sind nicht verletzt worden. Das Gebäude ist nach dem Brand einsturzgefährdet.

Brandursache in Kirchdorf-Unteropfingen unklar

Aus noch ungeklärter Ursache war die 600 Quadratmeter große Scheune am Mittag in Brand geraten. Zeugen bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte sei die Scheune zum Teil abgebrannt, so die Polizei in einer Mitteilung.

In der Scheune waren landwirtschaftliche Fahrzeuge, Gerätschaften und Silos gelagert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.