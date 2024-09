Winzer beginnen am Bodensee mit der Traubenernte

Am Bodensee starten die ersten Winzer mit der Weinlese. Sie erwarten eine gute Ernte mit einer guten Traubenqualität.

Wenn das Wetter mitspielt, geht die Lese los, heißt es beispielsweise von der Spitalkellerei Konstanz auf SWR-Anfrage. Als erstes würden die Müller-Thurgau-Trauben geerntet, für Sektgrundwein und Suser.

Auch in Meersburg (Bodenseekreis), wo am vergangenen Wochenende das Weinfest gefeiert wurde, soll nach Auskunft des Staatsweinguts die Lese beginnen, ebenso in Nonnenhorn am bayrischen Bodenseeufer. Zu den frühen weißen Sorten gehört neben Müller-Thurgau auch Bacchus.

Was ist das Weinanbaugebiet Bodensee? Das Weinanbaugebiet Bodensee ist mit rund 600 Hektar Fläche eine der kleineren Weinregionen Deutschlands, aber zugleich die südlichste und am höchsten gelegene. Sie ist unterteilt in verschiedene Anbaugebiete: am deutschen Ufer die Bereiche "Bodensee Baden" und "Württembergischer und Bayerischer Bodensee", den Bereich Vorarlberg, das Rheintal, das "Blauburgunderland" um Schaffhausen und das Fürstentum Liechtenstein. Die häufigsten Rebsorten sind Spätburgunder, Müller-Thurgau und Weißburgunder.

Was die Qualität angeht sind die Winzer optimistisch: Sonnige Tage und kühle Nächte hätten den Trauben in diesem Jahr gut getan, hieß es übereinstimmend. Beeren, die nach einem Hagelschauer angeschlagen waren, hätten aufgrund des trockenen Wetters in den vergangenen Wochen nicht zu faulen begonnen, sondern seien eingetrocknet und abgefallen.

Die Weinlese am Bodensee läuft voraussichtlich bis Mitte Oktober.