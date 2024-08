Folgen des Klimawandels: So kämpfen Winzer gegen Trockenheit und Dauerregen

Vier Millionen Euro Förderung für Weinbau am Kaiserstuhl

Der Weinbau in Oberrotweil im Kaiserstuhl soll sich für die örtlichen Winzer auch in Zukunft lohnen. Dafür hat das Landwirtschaftsministerium im August 2024 rund 4,2 Millionen Euro an Fördergeldern bewilligt. Mit dem Geld wird die typische Terrassenlandschaft des Kaiserstuhls auf einer Fläche von rund 30 Hektar umgestaltet. Durch neue Wege sollen die Weinreben besser zugänglich werden und die Bewirtschaftung effizienter werden. Die Branche müsse sich angesichts einer sinkenden Nachfrage nach Wein ein Stück neu erfinden, sagte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) bei der Übergabe des Bewilligungsbescheids.