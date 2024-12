Neue Chance für Wasserbus in Konstanz

Ein Wasserbus könnte die belebte Konstanzer Innenstadt vom Verkehr entlasten. Ein erster Versuch endete nach zwei Jahren, wegen der Kosten. Jetzt soll das Wassertaxi wiederkommen.

Das Auto außerhalb der engen Konstanzer Altstadt parken und ohne Stau mit dem Schiff in die Innenstadt fahren: Das könnte in Konstanz in gut einem Jahr, ab 2026, wieder möglich sein. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss ist am Dienstag Thema im Technischen und Umweltausschuss der Stadt. Ein zweijähriger Probebetrieb des Wasserbusses war aus Kostengründen eingestellt worden.

Angedacht für den Konstanzer Wasserbus sind laut Vorlage für den Technischen und Umweltausschuss zunächst zwei kleinere Schiffe mit rund 80 Plätzen. Sie sollen zwischen dem Parkplatz Bodenseeforum und dem Konstanzer Hafen pendeln.

Zwei Jahre lang - von 2018 bis 2020 - hatten die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) den Wasserbus bereits zur Probe betrieben. Nach 2020 war aus Kostengründen aber erst einmal Schluss. Nun soll das Wassertaxi, wenn es nach der Konstanzer Verwaltung geht, wiederkommen und die Innenstadt vom Verkehr entlasten.

Konstanzer Wasserbus soll von Freitag bis Sonntag pendeln

Der Hintergrund: Ende 2025 sollen ein neues Parkhaus und das Asisi Panorama zum Konstanzer Konzil in der Nähe des Bodenseeforums eröffnet werden. In unmittelbarer Nachbarschaft ist schon der neue Fernbusbahnhof in Betrieb. Wegen dieser Besucherströme könnte sich ab 2026 der Wasserbus rentieren. Geplant ist zunächst ein halbstündiger Pendelverkehr von Freitag bis Sonntag. Die Wasserbuslinie soll Teil des ÖPNV-Angebots sein.

Stimmt auch noch der Konstanzer Gemeinderat für den Wasserbus , sollen die BSB ein Gesamtkonzept erarbeiten. Als Vorbild sollen dabei die ÖPNV-Wasserbusse in Kopenhagen dienen.