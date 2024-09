Unterwegs mit dem Bodensee Ticket: Eine Fahrkarte, viele Möglichkeiten

Eine Reise einmal um den Bodensee – das ist mit dem Angebot Bodensee Ticket möglich. Es ist am Bodensee in Deutschland, der Schweiz und in Österreich für Busse, Bahnen und zwei Fähren gültig.

Das in drei Ländern nutzbare Bodensee Ticket gibt es für Einzelpersonen, Familien und Kleingruppen. Es kann als Tagesticket oder für eine Dauer von drei Tagen erworben werden. Es besteht die Möglichkeit, mit der Fahrrad-Kombi das Fahrrad in die öffentlichen Verkehrsmittel mitzunehmen. Verkauft werden die Tickets in allen drei Ländern in Buslinien und Bahnhöfen. Und seit diesem Jahr gilt das Bodensee Ticket sogar noch für ein größeres Gebiet der Region Bodensee-Oberschwaben.

Einen Tag unterwegs mit dem Bodensee Ticket

Das Bodensee Ticket bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Region und sogar länderübergreifende Strecken zu erkunden. Es ist beispielsweise möglich, mit einer Karte vom Neuen Schloss in Meersburg (Bodenseekreis) in Deutschland zum Kunsthaus nach Bregenz in Österreich und dann nach St. Gallen in die Schweiz zu fahren, in die Stiftsbibliothek. Eine Tagesreise zeigt, wie vielseitig das Ticket genutzt werden kann.

Der Tag beginnt in Aulendorf (Kreis Ravensburg). Von dort aus nimmt man den Zug über Ravensburg nach Friedrichshafen. In Friedrichshafen angekommen, bietet sich ein Frühstück an der Uferpromenade an. Anschließend geht es mit der Fähre nach Romanshorn (Kanton Thurgau) in der Schweiz. Während der Überfahrt kann man die warmen Sonnenstrahlen und einen Kaffee genießen.

Mit dem Bodensee Ticket kann auch der Zug nach Aulendorf genutzt werden. Pressestelle Bodensee-Oberschwaben-Bahn

Nach der Ankunft in Romanshorn geht es direkt zum angrenzenden Bahnhof, von wo aus eine Reise in die gesamte Ostschweiz möglich ist. Es besteht beispielsweise die Möglichkeit, von dort aus nach St. Gallen, Rorschach (Kanton St. Gallen) oder Weinfelden (Kanton Thurgau) zu fahren.

Wir entscheiden uns für eine Fahrt nach Rorschach, um von dort aus die Zahnradbahn nach Heiden (Kanton Appenzell Ausserrhoden) zu nehmen. Während der Fahrt in der Zahnradbahn, die über offene und geschlossene Abteile verfügt, fühlt man sich wie auf einer Zeitreise. Die Bahn windet sich den Berg hinauf und bietet einen schönen Ausblick über den Bodensee sowie auf das Bergpanorama der österreichischen Seite.

In Heiden wird eine Pause eingelegt. Der Ort hält verschiedene Restaurants bereit, sodass wir die regionale Küche genießen können. Nach der Pause geht es zurück mit der Bahn über Rorschach nach Bregenz, wo eine Vielzahl von Museen und kulturellen Angeboten warten. Die Reisenden haben die Gelegenheit, die Stadt zu erkunden und zu Abend zu essen. Nach einem erlebnisreichen Tag mit dem Bodensee Ticket endet die Reise mit der Rückfahrt von Bregenz über Friedrichshafen nach Aulendorf.

Länderübergreifender öffentlicher Personennahverkehr

Die Gültigkeitsbereiche des Tickets sind in Ost, West und Süd aufgeteilt. Das Tagesticket für alle Bereiche kostet 39 Euro für Erwachsene und 19,50 Euro für Kinder ab sechs Jahren. Ein Tagesticket für Kleingruppen kostet 74 Euro. In Deutschland darf das Ticket nicht in Zügen des Fernverkehrs wie Intercity und ICE genutzt werden. Ebenfalls sind der Katamaran zwischen Friedrichshafen und Konstanz sowie saisonale Personen-Kursschifffahrten nicht inbegriffen. In der Schweiz und in Österreich ist das Bodensee Ticket in allen Zügen gültig. Das Ticket wurde im vergangenen Jahr mehr als 28.000-mal verkauft; inklusive Kleingruppen sind demnach fast 40.000 Personen mit dem Bodensee Ticket gereist. Es ist möglich, mehr als 4.000 Streckenkilometer mit dem Ticket zu bereisen.

(Zu) viele Ticket-Optionen

Das Bodensee Ticket bietet zahlreiche Vorteile. Dennoch kann über die drei verschiedenen Länder und die unterschiedlichen Tickets der Verkehrsverbünde hinweg schon mal den Überblick verlieren.

Wenn es nach Konstanz, nach Bregenz oder in die Schweiz geht, wird es dann mal ein bisschen unübersichtlicher. Die Verwirrung ergibt sich meistens mit dem Bodensee Ticket und der Bodensee Card plus, weil alles irgendwie mit ‚Bodensee‘ heißt.

Zudem gibt es auch noch die "Echt Bodensee Card". Mit dieser Karte ist für Übernachtungsgäste die Kurtaxe inbegriffen. Die Gäste erhalten außerdem Rabatte auf Freizeitangebote und können im nördlichen Bodenseeteil des bodo-Verbunds kostenlos den ÖPNV nutzen. Die "Bodensee Card Plus" beinhaltet freien Eintritt zu mehr als 160 Attraktionen und kostenlose Fahrten mit den Kursschiffen.

Dieses Problem einer möglichen Verwechslungsgefahr ist aber laut Gästen und Anna Fehringer mit einem Gespräch oder einer Internetrecherche schnell behoben.