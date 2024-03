per Mail teilen

In Wilhelmsdorf (Kreis Ravensburg) gibt es die erste Biogas-Tankstelle für Busse des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Gespeist wird sie direkt von der benachbarten Biogasanlage eines landwirtschaftlichen Betriebs.

Linienbusse des öffentlichen Personennahverkehrs können in Oberschwaben mit Biogas fahren. Die deutschlandweit erste Tankstelle, an der das Biogas praktisch direkt ab Hof getankt werden kann, gibt es in Pfrungen bei Wilhelmsdorf (Kreis Ravensburg). Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hat die besondere Tankstelle nun offiziell eingeweiht.

Hof in Wilhelmsdorf investiert viel in Biogasanlage

1,5 Millionen Euro sind auf dem Hof von Philipp Duelli in Pfrungen für die Anlagen investiert worden. Nun kann der Landwirt aus dem anfallenden Mist und der Gülle Biogas erzeugen. Und das wiederum kann in Strom und Wärme gewandelt werden. Landwirtschaftsminister Hauk ist für eine offizielle Einweihung der nachhaltigen Anlage nach Oberschwaben gereist.

Oberschwaben ist schon ein Vorbild, was die Biogas-Erzeugung angeht.

Biogas für die Nahverkehrsbusse in Oberschwaben

Das Wilhelmsdorfer Busunternehmen Bühler zum Beispiel betreibt Linienbusse, die direkt Co2-neutrales Biogas in komprimierter Form (Bio-CNG) tanken und verbrennen können. Dazu hat der Landwirt und Biogasanlagenbetreiber Philipp Duelli die Zapfsäule direkt neben seinem Hof eingerichtet. So entstehen keine Transportwege für den Treibstoff.

Der Bus ist aus Wilhelmsdorf, wird dort betankt, fährt klimaneutral, klimapositiv. Das ist genau das, was man will.

Minister Hauk sieht das System positiv. Er wolle sich deshalb für eine bessere Förderung von Biogas-Anlagen einsetzen, sagte er bei der Einweihung.