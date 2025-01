Prozess um Schockanrufe auch auf der Insel Reichenau

Schockanruf – mit dieser Betrugsmasche werden immer wieder Senioren um ihr Erspartes gebracht. Das Landgericht Konstanz verhandelt ab Dienstag auch über einen Fall auf der Reichenau.

Vor dem Landgericht Konstanz muss sich ab Dienstag ein 28-jähriger mutmaßlicher Betrüger wegen Schockanrufen verantworten. Angeklagt ist er wegen bandenmäßigen Betrugs. Eines seiner Opfer ist ein Mann von der Reichenau.

Betrugsmasche: Schockanruf

Vor rund zwei Jahren sollen Betrüger den 66-jährigen Reichenauer angerufen haben. In dem zweistündigen Telefonat behaupteten sie, seine Tochter sei in Not, habe bei einem Verkehrsunfall einen Radfahrer getötet. Eine Kaution von 45.000 Euro Bargeld sei nötig. Laut Staatsanwaltschaft Konstanz forderte der Angeklagte den Mann auf, das Geld auf einem Reichenauer Parkplatz zu übergeben. So passierte es dann auch.

Die gleiche Betrugsmasche soll der Angeklagte auch in München probiert haben. Dort allerdings ohne Erfolg. Der betroffene Senior schöpfte kurz vor der Übergabe von 40.000 Euro Verdacht. In einem dritten Fall tauschte der mutmaßliche Täter laut Anklage 30.000 Euro Beutegeld aus einem anderen Schockanruf in britische Pfund.

Festnahme des Angeklagten in Spanien

Der 28-Jährige sei aufgrund eines internationalen Haftbefehls im Juni 2024 in Spanien festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert worden, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Konstanz dem SWR mit. Er muss sich jetzt in Konstanz wegen gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs verantworten. Es sind drei Verhandlungstage angesetzt. Der Abholer des Bargelds wurde bereits in einem anderen Prozess verurteilt.