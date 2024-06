Ein Unwetter hat am Donnerstag laut Deutscher Bahn das Gleisbett auf der Strecke so stark beschädigt, dass kein Zugverkehr mehr möglich ist. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Auf der Bahnstrecke zwischen Herbertingen (Kreis Sigmaringen) und Aulendorf (Kreis Ravensburg) können bis zum 9. Juli keine Züge fahren. Das teilte die DB Regio Baden-Württemberg am Freitag mit. Bei einem lokalen Unwetter am Donnerstag war die Strecke stark beschädigt worden.

Bahnsprecher: Gleisbett auf Strecke Herbertingen-Aulendorf teilweise weggespült

Auf einem Streckenabschnitt von 20 Metern Länge sei das Gleisbett weggespült worden, erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn bereits am Donnerstagabend. Dass es mindestens zwölf Tage dauern wird, bis der Schaden behoben ist, wurde einen Tag später bekannt. Betroffen sind die Züge IRE 6 zwischen Aulendorf und Stuttgart sowie die Züge RB 53 zwischen Sigmaringen und Aulendorf und RB91 zwischen Sigmaringen und Friedrichshafen Stadt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen soll laut Bahn ab 8:40 Uhr mit Abfahrt in Herbertingen eingerichtet sein.

Bereits am Mittwoch hatten lokale Unwetter mit Starkregen im Hegau und in der Region Bodensee-Oberschwaben angerichtet. Es kam zu Stromausfällen, Einschränkungen im Bahnverkehr, Überschwemmungen und vollgelaufenen Kellern. Auch am Freitag und am Wochenende könnten Unwetter wieder Teile von Baden-Württemberg treffen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Nord- und Südbaden sogar vor möglichen Tornados.