Der Wasserstand des Bodensees ist derzeit zwar sehr niedrig. Trotzdem hat für die Ausflugsschiffe der Weißen Flotte am Sonntag die Saison begonnen.

Die Kursschiffe der Bodensee-Schiffsbetriebe sind seit dem Sonntag wieder unterwegs. Sie fahren vor allem auf dem Obersee und dem Überlinger See. Der Wasserstand ist derzeit zwar sehr niedrig, die Schiffe können aber fast alle der über 20 Landestellen anfahren.

Abgelegt - die Ausflugsschiffe der Weißen Flotte sind wieder auf dem See unterwegs. SWR Bernhard Hentschel

Drei Häfen werden nicht angefahren

Drei Häfen können derzeit wegen des niedrigen Wasserstandes nicht angefahren werden, wie ein Sprecher der Bodensee Schiffsbetriebe dem SWR sagte. Das sind Langenargen und Bad Schachen sowie Mannenbach auf der Schweizer Seite des Untersees. Dort seien die Pegelstände derzeit zu niedrig. An manchen Landestellen können nur eingeschränkt Fahrräder und Rollstuhlfahrer mitgenommen werden, denn die Zu- und Ausstiege sind zum Teil erschwert. Mancherorts müssen die Fahrgäste über einen teils steilen Steg zum Schiff gehen.

Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft muss Saisonstart verschieben

Am Osterwochenende wollte auch die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) in die Saison starten. Doch jetzt geht es erst am 1. Mai los. Das sei spät wie nie, wie ein Sprecher dem SWR sagte. Doch der äußerst tiefe Wasserstand vor allem im Rhein macht dem geplanten Saisonstart einen Strich durch die Rechnung.

Große Sandbänke und Steinablagerungen sowie massive Felsbrocken in der Schifffahrtsrinne machten es den Ausflugsschiffen unmöglich, zu fahren, so der Sprecher weiter. Unpassierbar sei derzeit der Übergang vom Rhein in den Untersee, auch würden die Zu- und Ausstiege an den Landestellen mit dem tiefen Wasserstand zu steil werden.

Probleme schon im vergangenen Jahr

Mit Hindernissen zu kämpfen hatten die Schiffe der URh schon in der vergangenen Saison: zunächst wegen zu viel Wasser, dann blockierten Muschelablagerungen die Verbindung zwischen Stein am Rhein und Diessenhofen.