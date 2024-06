Die Landesregierung tagt am Dienstag in Meersburg. Zuvor gibt es am Montag einen Bürgerempfang in Friedrichshafen. Wer spontan dabei sein will, wird aber kein Glück haben.

Die Landesregierung kommt am Dienstag am Bodensee zu einer sogenannten auswärtigen Kabinettssitzung zusammen - im Neuen Schloss in Meersburg (Bodenseekreis). Im Vorfeld gibt es am Montagabend einen Empfang für Bürgerinnen und Bürger im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Mit dabei sein wird laut Staatsministerium auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Bei der Veranstaltung um 18 Uhr sind jedoch nur Bürgerinnen und Bürger dabei, die sich zuvor angemeldet haben. In mehreren kleinen Runden wollen sich der Ministerpräsident, mehrere Ministerinnen und Minister sowie weitere Vertreter der Landesregierung mit den Menschen vor Ort austauschen. Schon vor dem Bürgerempfang ist Kretschmann am Bodensee unterwegs. Beim Autozulieferer ZF Friedrichshafen werde er unter anderem Auszubildende treffen, so das Staatsministerium. Regelmäßig auswärtige Kabinettssitzungen Am Dienstag trifft sich das Kabinett dann in Meersburg. Solche auswärtigen Kabinettssitzungen gibt es regelmäßig, an verschiedenen Orten - zuletzt im Februar in Brüssel. Kretschmann trifft Markgraf von Baden Anschließend gibt es am Dienstag einen weiteren Vor-Ort-Termin für Ministerpräsident Kretschmann: In Salem (Bodenseekreis) wird er sich vom Markgraf von Baden über das Thema nachhaltige Landwirtschaft informieren lassen.