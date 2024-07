Kugelstoß-Elite trifft sich in Biberach

Der Biberacher Marktplatz wird am Montagabend wieder zur Kugelstoß-Arena. An den Start gehen internationale Kugelstoß-Stars, Nachwuchsathleten und Sportler mit Handicap.

Der Marktplatz in Biberach verwandelt sich in eine Kugelstoßarena mit einer etwa 30 Meter langen Wurfanlage aus Holz in der Mitte. Für das Publikum ist Platz auf den Tribünen, die dort bereits für das Schützenfest aufgestellt wurden. Schon vor den Wettbewerben kamen zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer zum Marktplatz. Seit 18:30 Uhr haben sich zunächst Nachwuchsathleten und Sportler mit Handicap gemessen. Darunter war auch wieder Publikumsliebling und Weltrekordler Niko Kappel, der mitten in den Vorbereitungen für die Paralympischen Spiele in Paris steckt.

Die internationale Kugelstoß-Elite misst sich

Ab 20 Uhr messen sich dann deutsche Athleten mit internationalen Spitzensportlern. Dann treffen die besten deutschen Kugelstoßer um ihren frisch gebackenen Meister Eric Maihöfer und EM-Teilnehmer Silas Ristl auf internationale Stars wie den Mexikaner Uziel Muñoz und den Luxemburger Bob Bertemes.

Mit dabei war auch wieder , Yannis Fischer, Para-Sportler und Stuttgarter Sportler des Jahres. SWR Marlene Fuchs

So war das Event im vergangenen Jahr:

In diesem Jahr kein Frauenwettkampf

Einen Frauenwettkampf gibt es in diesem Jahr nicht, weil die nationale Spitze im Trainingslager ist. Es gehen allerdings zwei Nachwuchs-und zwei Parasportlerinnen an den Start.

Die Veranstalter der TG Biberach rechnen mit bis zu 2.000 Zuschauern bei freiem Eintritt. Schon vor dem Beginn der Wettkämpfen kamen zahlreiche Zuschauer zum Marktplatz.

In diesem Jahr hat der Hauptsponsor gewechselt. Der Kugelstoß-Wettbewerb läuft nun unter dem Titel: Kreissparkassen Cup. In den vergangenen Jahren hatte der Biberacher Maschinenbauer Vollmer das Sportevent unterstützt.