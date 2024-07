Was kommt nicht alles in den Backofen: Pizza, Brötchen, Auflauf. Aber Schuhe? Ja, zumindest Fußballschuhe der Profis von einigen Nationalmannschaften bei der Europameisterschaft.

Eine Firma aus Konstanz stellt einen speziellen Backofen für Sportschuhe her - und dieser ist derzeit unter anderem bei Fußballspielern verschiedener Nationalmannschaften bei der Europameisterschaft im Einsatz. Der Ofen bringt nach Angaben des Herstellers mehrere Vorteile für Sportler mit sich. Laut "Bild"-Zeitung nutzen auch Fußballer des deutschen Nationalteams den Ofen, um ihre Fußballschuhe vorzuwärmen und so perfekt an ihren Fuß anzupassen.

Ofen wird auch in Bundes- und Regionalliga genutzt

Aber nicht nur weitere Nationalmannschaften wie etwa Schottland haben den Backofen nach Angaben des Konstanzer Herstellers aktuell in Betrieb, sondern auch Clubs der 1. Bundesliga wie RB Leipzig oder der 1. FC Heidenheim.

Beim Sportfest des Konstanzer Turnvereins haben zuletzt auch Freizeitfußballer wie Johannes Fritsch den Ofen getestet. Sein Fazit: Der Ofen mache einen Unterschied.

Auf jeden Fall habe ich eine etwas bessere Ballkontrolle gehabt und es hat sich auch angenehm angefühlt. Es macht einen Unterschied.

Hergestellt wird der Ofen mit dem Titel FORMBASE im Konstanzer Industriegebiet von der mittelständischen Firma k-tech. In einem kleinen Seitenraum der Montagehalle wird der Ofen zusammengeschraubt. Von außen wirkt er unscheinbar: Doppelt so groß wie eine Mikrowelle, Blechgehäuse, durchsichtige Frontscheibe und rund 20 Kilogramm schwer.

Die Konstanzer Firma k-tech ist nach Angaben von Alexander May der einzige Anbieter des Schuh-Ofens weltweit. In Asien soll versucht worden sein, den Ofen nachzubauen - ohne Erfolg. SWR Esther Leuffen

Fußballschuh-Ofen funktioniert wie Backofen daheim

Alexander May von k-tech sagt, dass der Ofen sich nicht viel von einem handelsüblichen Backofen in der heimischen Küche unterscheide. Allerdings würde man dort neben Pizza und Brötchen nicht gerne auch seine Fußballschuhe anwärmen. "Das ist von der Technik her gar nicht so viel anders als ein handelsüblicher Haushaltsofen." Letztendlich sei es aber wichtig, dass man Lebensmittel und Fußballschuhe nicht im gleichen Gerät backe.

Im Inneren des Ofens sind eine Heizspirale und ein Lüfter verbaut. Ein Kunstlederschuh sollte für drei Minuten in den Ofen und ein Volllederschuh für fünf Minuten, empfiehlt May. Die Temperatur liegt bei 75 bis 80 Grad. Danach den Schuh anziehen. Er passe sich so der eigenen Fußform an. Durch das Anwärmen verkürze sich auch die Einlaufzeit neuer Schuhe, Blasen und Druckstellen würden vermieden, so der Hersteller.

Schuh-Ofen kommt auch bei Wintersportarten zum Einsatz

Laut May ist seine Firma der einzige Anbieter weltweit. Verkauft werde in alle Länder der Welt. "Es hat mal jemand aus Asien versucht so einen Ofen zu bauen. Allerdings wissen wir, dass dort die Öfen abgefackelt sind", sagt May. Genutzt werde der Ofen nicht nur für Fußballschuhe - auch bei Wintersportlern komme er zum Einsatz: Skischuhe, Snowboardschuhe, Schlittschuhe, aber auch Fahrrad- und American-Football-Schuhe kommen in den Ofen aus Konstanz.