per Mail teilen

23 Kugelstoßerinnen und -stoßer treten am Montagabend beim Vollmer Cup auf dem Biberacher Marktplatz an. Ehrenamtliche bauen dafür den Wurfring unter Anleitung von Zimmerleuten.

Am Montagabend werden 23 Athletinnen und Athleten beim Vollmer Cup in Biberach erwartet. Das Kugelstoßen auf dem Marktplatz findet seit 2011 statt, Jahr für Jahr zieht das Meeting mehr als 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Weil eine Woche vor dem Biberacher Schützenfest auf dem Marktplatz bereits die Tribünen stehen, spricht die Turngemeinde Biberach als Veranstalter von "Deutschlands schönster Kugelstoßarena".

Für das Publikum sei die Atmosphäre in Biberach wegen der Nähe zur Anlage während des Wettkampfs immer wieder etwas Besonderes, heißt es. Das erleben auch die Sportlerinnen und Sportler ähnlich, sagt Paralympics-Sieger Niko Kappel. Kugelstoßen in Biberach mache Spaß.

"Wenn man hier auf der perfekt präparierten Anlage so nah an den Leuten kugelstoßen darf, macht das richtig Spaß."

Viele Kugelstoß-Topathleten kommen regelmäßig nach Biberach: Darunter Olympiasieger, Welt- oder Europameisterinnen und -meister wie Petra Lammert, Christina Schwanitz, Nadine Kleinert, Tomasz Majewski, Ralf Bartels, David Storl oder die Paralympics-Sieger Sebastian Dietz und Niko Kappel. Es sei beeindruckend, wie die Athleten in Biberach angefeuert werden, so der zweifache Weltmeister David Storl.

"Wie die Leute hier die Athleten anfeuern, ist echt immer etwas Besonderes."

Kugelstoßen im Umbruch

Sportlich gesehen befinde sich das deutsche Kugelstoßen im Umbruch, so Meeting-Chef Hans-Peter Beer. In diesem Jahr sind bei den Männern drei Kugelstoßer aus Baden-Württemberg im Fokus, die bereits als Junioren in Biberach auf sich aufmerksam gemacht hatten: Simon Bayer (VfL Sindelfingen), Christian Zimmermann (Kirchheimer SC) und Silas Ristl (LAC Essingen). Sie haben die Bestweiten um oder über 20 Meter zu Buche stehen. Sie fordern den 22-Meter-Stoßer Bob Bertemes aus Luxemburg heraus.

Packende Duelle bei freiem Eintritt

Live-Erlebnis: Das Publikum ist in Biberach ganz nah dran an den Athletinnen und Athleten. SWR Johannes Riedel

Die aktuelle Weltranglisten-Zwölfte Sara Gambetta hat für den Vollmer Cup kurzfristig abgesagt. Damit sind Katharina Maisch (LV Erzgebirge) und Julia Ritter (TV Wattenscheid) favorisiert.

Der Eintritt zum Kugelstoßen auf dem Biberacher Marktplatz ist frei. Doppelweltmeister David Storl, Seriensieger, Stammgast und letztes Jahr Co-Kommentator beim Vollmer Cup, wird erstmals nicht in Biberach sein – er befindet sich mit seiner Familie im Urlaub.