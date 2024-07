Tagungshaus der Akademie der Diözese im Kloster Weingarten schließt

Das Bistum Rottenburg-Stuttgart gibt das Tagungshaus in Weingarten zum Jahresende auf. Als Grund nennt das Bistum finanzielle Gründe. Betroffen seien 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die katholische Diözese Rottenburg-Stuttgart gibt das Akademie-Tagungshaus in Weingarten (Kreis Ravensburg) auf, das hat sie am Mittwoch mitgeteilt. Es soll laut Diözese wegen zurückgehender Kirchensteuereinnahmen zum Jahresende schließen.

Diözese muss eigenen Angaben zufolge sparen

Das Tagungshaus in der ehemaligen Klosteranlage in Weingarten rentiere sich schon seit ein paar Jahren nicht mehr, so die Diözese - vor allem seit der Corona-Pandemie. Derzeit würden landesweit auch andere Gebäudenutzungen geprüft.

Eine externe Machbarkeitsprüfung hat uns schon vor drei Jahren empfohlen, für mehrtägige Veranstaltungen auf Hohenheim oder andere kirchliche Tagungshäuser in der Region zurückzugreifen.

Stroppel leitet das Bistum seit dem Ausscheiden von Bischof Gebhard Fürst im Dezember 2023 übergangsweise. Er wolle nun mit dem Land als Vermieter darüber sprechen, ob nicht der historische Kreuzgang und die angrenzenden Räume für Tages- und Abendveranstaltungen der Akademie und anderer Anbieter in Betracht kämen, schreibt die Nachrichtenagentur dpa. Eingestellt würden die Bereiche Übernachtung und Verpflegung.

13 Beschäftigte seien von der Schließung in Weingarten betroffen, ihnen sollen Arbeitsplätze in umliegenden kirchlichen Häusern angeboten werden, hieß es am Mittwoch nach einer Belegschaftsversammlung in Weingarten.

Erst Kloster, dann Tagungshaus und Flüchtlingsunterkunft, jetzt weitgehend leer

Die auf das Mittelalter zurückgehende ehemalige Klosteranlage Weingarten steht seit dem Auszug des Benediktinerordens im Jahr 2010 weitgehend leer. Zwischenzeitlich war ein Teil des denkmalgeschützten Gebäudekomplexes als Unterkunft für Geflüchtete genutzt worden. Jetzt befinden sich darin noch einige Büros des Dekanats Allgäu-Oberschwaben und der Diözese, ein Café und Räume der Kirchengemeinde St. Martin.