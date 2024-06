Wangen empfängt Trachtengruppen aus ganz Deutschland

In Wangen im Allgäu treffen sich am Wochenende Trachtengruppen aus der ganzen Republik zum Deutschen Trachtenfest. Höhepunkt ist der große Festumzug am Sonntag.

Das Deutsche Trachtenfest wird dieses Jahr im Rahmen der Landesgartenschau in Wangen gefeiert. 120 Trachten- und Volkstanzgruppen aus ganz Deutschland sowie aus Vorarlberg sind im Allgäu zu Gast. Höhepunkt wird der große Trachtenumzug am Sonntag sein. Mehr als 4.000 Menschen werden am Umzug teilnehmen: 3.500 Trägerinnen und Träger von Trachten und dazu hunderte Mitglieder von Musikgruppen, die den Festzug begleiten. In der Innenstadt gibt es einzelne Straßensperrungen. Nach einem Festgottesdienst am Sonntagmorgen startet der Umzug um 12:30 Uhr am Marktplatz und führt zum Gelände der Landesgartenschau. Dort hat der Wangener Trachtenverein "D'Argentaler" auch sein neu renoviertes Vereinsheim. Der Verein ist Mitausrichter, hauptverantwortlich ist die Stadt Wangen im Allgäu. Die Gruppen kommen aus allen Teilen Deutschlands. Die weiteste Anreise hat eine Damengruppe aus Wyk auf der Insel Föhr in der Nordsee. Viele Gruppen kommen aus dem nahen Bayern. Trachtenausstellung und Trachtenmarkt Das Programm beim Deutschen Trachtenfest ist vielfältig. Am Samstag werden auf Bühnen der Landesgartenschau Tänze präsentiert. Trachtenfreunde können am Samstag und Sonntag auf einem großen Trachtenmarkt stöbern. Die neue Austellung im Wangener Stadtmuseum zeigt Trachten. SWR Im Stadtmuseum Wangen wurde außerdem bereits eine Trachtenausstellung mit einer Auswahl der "Trachten des Jahres" eröffnet.