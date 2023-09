Im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg beginnen in Biberach am Freitag die Landesfesttage. Bis Sonntag wird unter dem Motto Trachten, Tanz und Traditionen gefeiert.

Während der Heimattage Baden-Württemberg, die in diesem Jahr in Biberach stattfinden, werden an diesem Wochenende die Landesfesttage gefeiert. Die Veranstaltung gilt als einer der Höhepunkte der Heimattage. Das Motto der Landesfesttage lautet Trachten, Tanz und Traditionen.

Bürger werden mit Heimatmedaille ausgezeichnet

Am Freitagnachmittag erhalten neun Bürgerinnen und Bürger aus Baden-Württemberg die Heimatmedaille des Landes für ihre Verdienste um Brauchtum, Kultur und Integration. Auch Thomas Fettback, ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Biberach, erhält eine Heimatmedaille. Am Freitagabend öffnen laut Mitteilung die städtischen Kultureinrichtungen und zeigen Heimatliches aus Literatur, Kunst und Musik. Parallel bietet ein interkultureller Markt internationale Musik und Speisen.

Am Samstag sind ein ökumenisches Fest an der Kirche sowie Tanz-, Musik-, und Handwerksvorführungen auf dem Biberacher Marktplatz geplant. Am Samstagabend folgt der Große Zapfenstreich der Bürgerwehren Badens und Württembergs.

Ministerpräsident Kretschmann lobt Heimattage in Biberach

Beim Landesfestumzug am Sonntag zeigen 100 Trachten-, Volkstanz- und Musikgruppen aus ganz Baden-Württemberg ein buntes Bild des Landes. "Der Landesfestumzug macht den Höhepunkt der diesjährigen Heimattage in Biberach aus. Hier zeigt sich die besondere Vielfalt an Vereinen und Gruppen, Ehrenamtlichen und Gästen, die Baden-Württemberg so besonders machen", sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Biberach habe in diesem Jahr ein besonders abwechslungsreiches Heimattage-Programm auf die Beine gestellt.