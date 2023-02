Die fünfte Jahreszeit neigt sich dem Ende zu. Am Fastnachtsdienstag finden noch einmal letzte Umzüge statt. Am Abend dann wird mit Feuer der Fastnacht ein Ende bereitet.

Mit letzten Veranstaltungen und Umzügen lassen Närrinnen und Narren die Fastnacht am Dienstag ausklingen. In Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) weckt etwa die Dorauszunft mit dem Hexenspuk am Fastnachtsdienstag traditionell die Bevölkerung. Mit Kochtöpfen, alten Heizkesseln und Sägeblättern läuft sie vier Runden durch die Stadt – und macht so viel Lärm wie möglich. Gut 50 Hästräger der Zunft sind dabei. Nach dem Wecken gibt es für sie ein Frühstück, bevor es am Vormittag mit einem Narrensprung durch Bad Saulgau weitergeht.

Froschkuttelnessen in Riedlingen, Narrensprung in Tettnang

In Riedlingen im Kreis Biberach findet das traditionelle Froschkuttelnessen statt. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird wieder vor Ort sein und mitessen.

In Tettnang (Bodenseekreis) springen ab 14 Uhr die Narren beim großen Umzug durch die Stadt. Auch in Isny (Kreis Ravensburg) und Uttenweiler (Kreis Biberach) gibt es traditionelle Narrensprünge.

Bereits beim Narrentreffen fand ein großer Umzug in Tettnang statt. SWR

In Weingarten findet das traditionelle Brezelwerfen statt. Dabei verteilen die Narren Brezeln an die Kinder als Belohnung für gekonntes Aufsagen der Narrensprüche.

Fastnachtsfeuer beenden die fünfte Jahreszeit

In Konstanz wird der Narrenbaum gefällt, ehe am Abend dann Fasnachtsverbrennungen an verschiedenen Orten in der Stadt, beispielsweise am Blätzleplatz, im Pfalzgarten oder am Sankt-Stephans-Platz, auf dem Programm stehen.

Auch in Markdorf wird der Narrenbaum gefällt und es gibt einen Umzug aus der Stadt. In Pfullendorf gibt es den Hemdglonkerumzug mit einer Hexenverbrennung. Die Verbrennung der „Strohhexe“ soll das Ende der Fastnacht symbolisieren. In Radolfzell steht die Fastnachtsverbrennung auf dem Marktplatz auf dem Plan, die - unter Heulen und Wehklagen der Maskenträger - dem fröhlichen Ausnahmezustand der Stadt ein Ende setzt.