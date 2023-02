per Mail teilen

Das "Sammlervölkchen" gibt es seit über 100 Jahren in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg). Es zieht von Haus zu Haus und sammelt für die Kinderfasnet. Dabei geht es den Waldseer Narren aber nicht nur um Geld.

Über 100 Jahre gibt es den Brauch des "Sammlervölkchens" in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) schon. Die gut organisierten Närrinnen und Narren haben viele Anlaufstellen, bei denen sie unter dem Motto "Alles für die Kinder" um Spenden bitten. Das lustige Narrenvolk zieht in der "fünften Jahreszeit" mit seinem König und dem Gefolge tagelang durch die Stadt und über die Bauernhöfe, um Geld für die Kinderfasnet zu sammeln. Das Sammeln dauert seine Zeit, weil überall auch gefeiert, getrunken und geküsst werden muss.

"Mir sammle für die hunderttausend Kind - ob sie von den Katholischen oder von den Ledigen sind."

Das Sammlervölkchen hat sich dem Wohl der Kinder verschrieben. In früheren Zeiten wurde Nahrhaftes gesammelt: Mehl, Eier, Äpfel. Die Lebensmittel wurden dann an die Kinder verteilt. Heute sammelt der Verein Geld, damit sie die Kinder in Waldsee mit "Gutsele" und Würstchen verwöhnen können.

Spenden sammeln und küssen

Doch dem Sammlervölkchen geht es nicht nur ums Spendensammeln. Da, wo sie auftauchen, wird auch immer gefeiert, getrunken und vor allem muss immer geküsst werden.