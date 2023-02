Jedes Jahr am "Glompigen Donnerschdig" wird in Hürbel (Kreis Biberach) Fastnacht gefeiert. Das ganze Dorf ist auf den Beinen. Und das, obwohl es im Ort keine Narrenzunft gibt.

Närrisches Treiben herrschte am Donnerstag, dem "Glompigen Donnerschdig", im Gasthaus Adler in Hürbel. Denn es wurde die "Wirtshausfasnet" in Oberschwaben wurde gefeiert. Der Saal war voll, das ganze Dorf feierte mit.

Wirtshausfastnacht ist kaum mehr verbreitet

In Hürbel wird so jedes Jahr am "Glompigen Donnerschdig" die Fastnacht begangen. Dabei gibt es im Dorf gar keine Narrenzunft. Auch der Gasthof Adler hat unterm Jahr jeweils nur ein paar Tage in der Woche geöffnet. Diese Art der Wirtshausfastnacht gibt es kaum noch. Deshalb kommen viele zum Feiern auch aus den Nachbarorten nach Hürbel, zum Beispiel der Spielmannszug aus Erolzheim.

"Man ist willkommen und die Stimmung ist immer mega. Danach hat man immer ein großes Fest mit den Hürblern und darum geht man immer hierher."

Und so feierten sie in Hürbel ihre Fastnacht. Mit viel Herz und Humor - und bis zum frühen Morgen.