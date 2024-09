Neuer Wandersteg durch die Marienschlucht: Bauarbeiten starten

per Mail teilen

Fast zehn Jahre lang ist die Marienschlucht bei Bodman-Ludwigshafen nach einem tödlichen Wanderunfall schon gesperrt. Jetzt beginnen die Bauarbeiten für einen neuen Weg durch die Schlucht.

Es geht los: die Bauarbeiten an der Marienschlucht beginnen. Seit 2015 Jahren ist die Marienschlucht am Bodensee nach einem starken Erdrutsch aus Sicherheitsgründen gesperrt. Damals war eine Wanderin tödlich verunglückt.

Kran soll alten Steg abräumen

Für die Bauarbeiten ist ein großer Seilkran aufgebaut worden. Er wird zunächst die Holzteile des alten Steges aus der Schlucht abtransportieren. Danach wird der Kran die jeweils rund drei Tonnen schweren neuen Stegelemente aus Metall in die Schlucht heben. Sie werden in Höhe von zehn Metern über der Schlucht am Felsen verschraubt.

Baustelle pausiert im Winter

Wegen der Brutzeit des Wanderfalkens und Kolkrabens kann nur bis Weihnachten gebaut werden, so Projektleiter Matthias Weckbach. Im Sommer nächsten Jahres soll die neue Steganlage fertiggestellt und im Herbst 2025 die Marienschlucht dann wieder eröffnet werden. Die Sicherungsarbeiten in der Schlucht und entlang der Wanderwege kosten rund 4.5 Millionen Euro.