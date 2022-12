BW-Flüchtlingsgipfel: Schwierige Gespräche erwartet

per Mail teilen

Rund 160.000 Geflüchtete sind in diesem Jahr nach Baden-Württemberg gekommen. Heute soll darüber gesprochen werden, wie diese Menschen versorgt werden können.

Die baden-württembergische Landesregierung lädt am Mittwochnachmittag zu einem Flüchtlingsgipfel ein. Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen, Landtagsfraktionen, der Wirtschaft sowie Flüchtlingshelferinnen und -helfer wollen sich dabei über die Lage der rund 160.000 Geflüchteten im Land austauschen. Gesprochen werden soll über Fragen der Aufnahme, Unterbringung und Integration der Menschen. Ungefähr 140.000 Geflüchtete kamen in diesem Jahr aus der Ukraine nach Baden-Württemberg, der Rest aus anderen Staaten.

Kretschmann erwartet keinen leichten Gespräche

Das Treffen im Neuen Schloss in Stuttgart dürfte nicht allzu harmonisch werden. Denn die Kommunen zum Beispiel ächzen unter der Last, für die Geflüchteten Wohnraum zu finden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte bereits am Dienstag, dass er keine keine leichten Gespräche bei dem Treffen erwarte.

Städte, Kommunen und Kreise haben den Druck auf das Land vor dem Gipfeltreffen bereits erhöht. Es werde ein klares Entgegenkommen ebenso erwartet wie ein deutliches Signal an die Ampelkoalition in Berlin, ließen die Kommunalverbände wissen.

Landkreistag fordert faire Verteilung von Geflüchteten

Der Präsident des Landkreistages Joachim Walter (CDU) warnte, dass viele Kommunen kaum mehr Geflüchtete aufnehmen könnten. Dem SWR sagte er, es mangele nicht nur an Unterkünften, sondern auch an Personal, das die Geflüchteten betreue. Walter fordert eine faire Verteilung von Geflüchteten innerhalb der EU - und mehr Unterstützung vom Land bei der Betreuung von Minderjährigen, die alleine auf der Flucht sind.

Baden-Württembergs Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) sieht das Land mittlerweile an seinen Grenzen angelangt, räumlich aber auch personell. Immer wenn man sich um Menschen kümmern möchte, brauche es Personal - im Hauptamt und im Ehrenamt, so die Ministerin. Und an diesen Stellen stoße man jetzt an die Grenzen.

Das sieht auch Ralf Broß vom Städtetag Baden-Württemberg so. Er sieht zwei Probleme: die Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung und das fehlende Personal in den Landratsämtern und Rathäusern. Dies alles sei eine große Herausforderung, um alles in Einklang zu bringen.

Flüchtlingsrat warnt, rechten Kräften in die Karten zu spielen

Der Flüchtlingsrat, ein Netzwerk von ehrenamtlichen Helfern, sieht die aktuelle Lage in der Unterbringung nicht ganz so kritisch. Von dort heißt es, die Rede mancher Kommunalverbände spiele nur rechten Kräften in die Hände. Die Landesregierung dürfe dieser Rhetorik nicht verfallen. Der Flüchtlingsrat forderte von der Landesregierung auch, sich darauf vorzubereiten, dass noch mehr Menschen nach Baden-Württemberg kommen könnten - nicht nur aus der Ukraine.

Wirtschaft sieht in der Krise auch Zukunftschancen

Die Wirtschaft in Baden-Württemberg sieht bei allen Herausforderungen aber auch Chancen, die aus Flucht und Vertreibung entstehen können. Stefan Küpper vom Verband Unternehmer Baden-Württemberg sagte, Krisen eröffneten auch Möglichkeiten. Küpper forderte: "Wir brauchen eine Fachkräftezuwanderungsstrategie." Außerdem müsse man sehen, wie man Menschen, die aus Schutzgründen nach Deutschland kommen, bestmöglich in Ausbildung und Arbeit integrieren könne.

Rund zweieinhalb Stunden soll der Flüchtlingsgipfel heute dauern. Die Landesregierung hofft zumindest, dass das Treffen mehr ergibt als nur Symbolik. "Das Ziel ist, die Verantwortungsgemeinschaft zwischen den Beteiligten zu stärken", so Regierungschef Kretschmann.

Ein Thema bei dem Treffen wird sicherlich auch der tödliche Messerangriff vom Montag in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) sein, bei dem ein 14- jähriges Mädchen ums Leben kam. Tatverdächtig ist ein 27-jähriger Mann aus Eritrea.