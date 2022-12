per Mail teilen

Hunderte Menschen haben sich am Mittwoch auf dem kleinen Friedhof in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) versammelt. Am Montag war dort eine 14-Jährige auf ihrem Schulweg erstochen worden, nun fand die Beerdigung statt. Die schwer verletzte Begleiterin der Getöteten liegt noch im Krankenhaus.