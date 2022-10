BW fordert mehr Geld vom Bund beim Thema Flüchtlingskosten und ÖPNV-Finanzierung. Heute soll beim Flüchtlingsgipfel mit Innenministerin Faeser darüber diskutiert werden.

Gemeinden, Städte und Landkreise in Baden-Württemberg wollen am Dienstag mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) besprechen, wie eine Entlastung beim Thema Flüchtlingskosten und ÖPNV-Finanzierung aussehen könnte. Faeser hat die Kommunalen Spitzenverbände am Dienstag zu einem Flüchtlingsgipfel geladen. Dabei geht es sowohl um zusätzliche Finanzzusagen des Bundes als auch um einen Ausbau der Erstaufnahmekapazitäten der Länder.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar wurden knapp eine Million Menschen aus der Ukraine in Deutschland registriert, auch die Zahl der Asylbewerberinnen und -bewerber aus anderen Ländern stieg zuletzt wieder deutlich an, rund 115.000 neue Anträge wurden bis Ende August gestellt. Die Kommunen warnen davor, dass vielerorts die Grenzen der Aufnahmefähigkeit erreicht seien, sie verlangen mehr Hilfe vom Bund. Die Länder fordern zudem eine Verstetigung der finanziellen Unterstützung bei Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen.

Kostenerstattung für Ukraine-Geflüchtete

Die baden-württembergischen Landkreise erwarten, dass Bund und Länder die Kostenerstattung speziell für die Ukraine-Geflüchteten schnell ausverhandeln. Das teilte der Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, Joachim Walter (CDU) mit.

Seit einem sogenannten Rechtskreiswechsel müssen Kommunen 30 Prozent der Kosten der Flüchtlingsunterbringung tragen. Der Bund müsse die Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbezogenen Kosten und auch die Integrationsaufwendungen rückwirkend wieder aufnehmen, heißt es.

Migrationsministerin: BW kommt an Belastungsgrenze

Baden-Württembergs Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) zeigt sich im Vorfeld des Flüchtlingsgipfels besorgt: Baden-Württemberg habe hohe Zugangszahlen, auf die man keinen Einfluss habe, so die Ministerin. Das Land komme an seine Belastungsgrenzen. Das beträfe die zur Verfügung stehenden Räume, die Personalsituation und die erforderlichen Gelder. In dieser Situation müssten sich alle Beteiligten - also Bund, Länder und Kommunen - gemeinsam an einen Tisch setzen und besprechen, wie man handeln könne, so die Ministerin.

Für die SPD- und die CDU-geführten Länder soll jetzt jeweils ein Ministerpräsident an den Gesprächen teilnehmen.

Vorbereitungen auf zusätzliche Ukraine-Geflüchtete

Derweil hat die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), die Vorbereitungen auf mögliche neue Fluchtbewegungen aus der Ukraine gefordert. Zurzeit seien die Zahlen der neu ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine mit rund 150 pro Tag zwar weiter rückläufig, "aber ein harter Kriegswinter kann das ändern", sagte Alabali-Radovan dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine veränderte Fluchtbewegung träfe zunächst den direkten Nachbarn Polen und auch Tschechien, sagte sie. "Wir müssen daher in engem Austausch mit unseren Nachbarländern bleiben und bereit sein zur weiteren Aufnahme von Menschen, die vor Krieg und großer Not aus der Ukraine fliehen."

Vor dem Flüchtlingsgipfel am Dienstag nannte die SPD-Politikerin die Aufnahme und Unterbringung Geflüchteter "eine große gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen". "Aufnahme und Verteilung laufen im Großen und Ganzen gut", fügte sie hinzu, "aber nicht immer und nicht überall."

Alabali-Radovan verwies darauf, dass sich der Bund "bereits in erheblichem Maße" finanziell an der Flüchtlingsunterbringung beteilige: "Rund zwei Milliarden Euro wurden bereits im April zugesagt - und es ist eine erhebliche Entlastung für die Länder, dass die ukrainischen Geflüchteten wie Grundsicherungsempfänger behandelt werden, deren Kosten der Bund übernimmt."