per Mail teilen

In Baden-Württemberg gab es am Freitag einen Großeinsatz gegen sogenannte bewaffnete Reichsbürger. Die Tatsache, dass ein Schwerpunkt der bundesweiten Razzien in BW lag, kommt nicht von ungefähr. Speziell hier im Südwesten hat sich die Reichsbürger-Szene über Jahre hinweg ausgeprägt entwickelt. Es gibt und gab im Land schon mehrere Strafverfahren gegen Mitglieder dieser Szene.