Reiseziele und Reisetrends zeigt die CMT genauso wie rund tausend Ausstellungsfahrzeuge in den Kategorien Mini-Caravan, Campingbus sowie Luxus- und Expeditionsmobil.

Urlaubsfeeling in Stuttgart: Auf dem Messegelände präsentieren 1.570 Aussteller aus fast 100 Ländern ab dem 18. Januar bis zum 26. Januar auf der CMT die schönsten Plätze der Welt, geben Informationen, Tipps und Adressen zur perfekten Urlaubs-Vorbereitung und lassen Sie pure Urlaubsstimmung genießen.

Rund tausend Caravans, Reisemobile und Freizeitfahrzeuge, zahlreiches Caravaning-Zubehör sowie das jährliche Caravaning-Partnerland warten auf die Camper. Zudem gibt es wie stets ein attraktives Rahmenprogramm mit Infos, Vorführungen, Multimediashows, Urlaubskino und einem internationalen Unterhaltungsprogramm.

CMT 2025 in Stuttgart: Öffnungszeiten und Tickets Die CMT ist vom 18. bis 26. Januar auf dem Stuttgarter Messegelände jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tageskarten unter der Woche kosten ab 15 Euro im Vorverkauf, am Wochenende ab 17 Euro.

Die Deutschen verreisen weiterhin sehr gern

Nach den Zahlen der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR) planen 76 Prozent der Deutschen eine oder mehrere Urlaubsreisen in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr ist die internationale Tourismusnachfrage gewachsen: Nach den vorläufigen Daten geht die FUR von einem leichten Zuwachs auf rund 71 Millionen Urlaubsreisen der Deutschen aus.

Davon kommen über neun Millionen Urlaubsreisen aus dem Quellmarkt Baden-Württemberg. Überdurchschnittlich hoch ist hier der Anteil der Auslandsreisen. Dabei ist das Land auch ein wichtiges Ziel für die eigene Bevölkerung. Vier Prozent der Urlaubsreisen der Baden-Württemberger und 17 Prozent ihrer Kurzurlaubsreisen finden innerhalb des eigenen Bundeslandes statt, wie die FUR im Vorfeld der CMT berichtet.

CMT mit Partnerland Indien und Europäischer Kulturhauptstadt Chemnitz

Im Tourismusbereich der CMT liegt der Fokus unter anderem auf dem regionalen Reisen - für alle, die Deutschland auf neue, inspirierende Weise entdecken wollen.

Passend dazu: die Kulturpartnerschaft mit der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 Chemnitz und der Urlaubsregion Chemnitz Zwickau. Gemeinsam mit 38 umliegenden Städten präsentiert Chemnitz im Jahr 2025 die Highlights der Region im sächsischen Südwesten. Ein Programm mit über 1.000 Veranstaltungen lädt dazu ein, die lebendige Vielfalt Deutschlands zu erleben. Einen Vorgeschmack gibt es dazu auf der CMT.

Wen das Fernweh plagt, für den lohnt sich ein Besuch am Stand des Partnerlandes: Indien ist ein Land voller Gegensätze und Vielfalt, das seine Besucherinnen und Besucher durch eine reiche Geschichte und atemberaubende Landschaften fasziniert.

Urlaub vor der Haustür - Regionales Reisen ist einer der Trends auf der CMT 2025 in Stuttgart. Foto: Landesmesse Stuttgart GmbH & Co. KG

Kirchen werben in Stuttgart mit Pilgern, Waldbaden und Innehalten

Auch die großen Kirchen in Baden-Württemberg sind gemeinsam auf der Messe vertreten. Der Stand habe das Schwerpunktthema "Innehalten", teilten die Evangelische Landeskirche in Baden, die Evangelische Landeskirche in Württemberg, die Erzdiözese Freiburg und die Diözese Rottenburg-Stuttgart gemeinsam mit. Zu den präsentierten Orten zählten nicht nur Kirchengebäude, Klöster und Wallfahrtsorte, sondern auch Orte in der Natur, die sich durch Pilgern oder beim Waldbaden erschließen.

Reisemobile und Wohnwagen auf der CMT - von Krise keine Spur?

Die Reisemobile-Branche erhofft sich von der Messe positive Impulse für den Markt. Der Druck ist spürbar. Nach dem Boom während der Corona-Phase ist Ernüchterung eingekehrt. Angesichts von Überproduktion stehen die Höfe bei den Händlern voll.

Weil Händler finanziell in Vorleistung gehen, haben die ersten bereits Insolvenz angemeldet, wie zum Beispiel Camper Base. Einzelne Hersteller haben die vorgezogene Weihnachtspause verlängert und Werke vorübergehend stillgelegt, produzieren nur noch auf Bestellung, wie die Knaus Tabbert AG an den Standorten in Jandelsbrunn und Nagyoroszi in Ungarn.

Reisemobile und Caravans sind das Herzstück der Messe CMT in Stuttgart, die am Samstag beginnt. Landesmesse Stuttgart GmbH & Co. KG

Von Krise möchte keiner reden, aber angesichts stark gestiegener Verkaufspreise halten sich die Kunden eher zurück. Auch weil sich bahnbrechende Neuigkeiten eher in Grenzen halten. E-Mobilität bei Reisemobilen kommt nur zögerlich und höchstens in einzelnen Modellen auf dem Markt.

So lockt der Handel mit Rabatten und die Hersteller mit abgespeckten Modellen, um die Preise attraktiv erscheinen zu lassen. Reisemobile verzeichnen zwar immer noch steigende Zahlen, dagegen gehen bei den Wohnwagen die Zulassungen seit Jahren zurück. Genaue Zahlen gibt es stets von den Verbänden im Laufe der CMT.

Tochtermesse zum Selbstausbau von Freizeitfahrzeugen

Wer sein eigenes Fahrzeug umbauen möchte, wird auf der Tochtermesse zum Selbstausbau fündig, die vom 23. bis 26. Januar stattfindet. Die Aussteller zeigen Polster und Stoffe, Möbelmodule für die Wohnstube, Bett und Küchenzeile sowie Dekomaterial für eine Wohlfühlatmosphäre.

In den letzten Jahren hat die CMT ein wenig an Interesse verloren. Kamen zu Spitzenzeiten 2019 und 2020 jeweils 300.000 Besucherinnen und Besucher, so waren es 2023 noch 265.000 und 2024 rund 234.000.