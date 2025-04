Union und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt und werden Einzelheiten dazu am Nachmittag vorstellen. Dann wird auch klar, an wen welches Ministerium geht.

Union und die SPD haben sich am Mittwochmittag auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag geeinigt - gut sechs Wochen nach der Bundestagswahl. Einzelheiten zu Inhalten und Personal in der künftigen Regierung soll es um 15 Uhr geben. Dann treten die Parteivorsitzenden von SPD, CDU und CSU im Bundestag gemeinsam vor die Presse.

Medienberichte über Verteilung von Ministerien

Union und SPD einigten sich nach Medienberichten auch bereits auf die Verteilung zentraler Ministerien. Demnach soll die SPD das Finanz-, das Verteidigungs- und das Justizministerium erhalten. An die Unionsparteien CDU und CSU gehen Berichten der "Bild"-Zeitung zufolge das Innenministerium und das Auswärtige Amt.

Kontrovers diskutiert: Migrationspolitik, Steuern und Rente

Hart gerungen wurde zwischen Union und SPD in den vergangenen Tagen noch um den Kurs in der Migrationspolitik sowie um Themen wie Steuern und Rente . In den vergangenen Tagen hatten einzelne CDU-Vertreter Merz davor gewarnt, durch Zugeständnisse an die SPD die im Wahlkampf versprochene "Politikwende" zu verhindern.

Laut "Handelsblatt" haben sich beide Seiten nun darauf verständigt, dass es keine Steuererhöhungen geben soll. Zur Entlastung von Unternehmen soll die Körperschaftsteuer gesenkt werden, allerdings erst zum 1. Januar 2028. Geplant seien zudem Turboabschreibungen über drei Jahre von je 30 Prozent pro Jahr, um Betriebe zu entlasten.

CDU bei Bundestagswahl stärkste Kraft

Bei der Bundestagswahl am 23. Februar war die CDU mit 28,5 stärkste Kraft geworden. Um sich im Bundestag die Mehrheit zu sichern, ist sie auf einen Koalitionspartner angewiesen. Anfang März hatten sich CDU, CSU und SPD dann auf ein Sondierungspapier geeinigt. Kurz danach begannen die Koalitionsverhandlungen in unterschiedlichen Arbeitsgruppen, bei denen auch Politikerinnen und Politiker aus Baden-Württemberg beteiligt waren.

Koalitionsvereinbarung: Wie es nun weitergeht

Nun lässt die SPD noch ihre Mitglieder und die CDU einen kleinen Parteitag über den Koalitionsvertrag abstimmen. Bei der CSU entscheidet allein der Parteivorstand. Sollte es mit dem jetzt angedachten Zeitplan klappen, könnte Friedrich Merz (CDU) Anfang Mai im Bundestag zum Kanzler gewählt werden, schätzt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.