Nach der Corona-Flaute hat sich der Tourismus im Land wieder erholt. Die Gäste- und Besucherzahlen steigen weiter. Im Sommer hat BW dabei sogar einen neuen Rekord aufgestellt.

Der Tourismus in Baden-Württemberg brummt weiter. Das zeigen vorläufige Zahlen des Statistischen Landesamtes in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). In der Sommersaison 2024 verzeichneten die Hotels und Gaststätten im Land knapp 14,2 Millionen Ankünfte und gut 35,4 Millionen Übernachtungen. Das sei das höchste Ergebnis, das in diesem Zeitraum bislang erreicht worden sei, teilte die Behörde mit.

Rekord bei Übernachtungszahlen im Sommer

Das touristische Sommerhalbjahr dauert immer von Mai bis Oktober. Der bisherige Höchstwert war demnach in der Sommersaison 2023 erreicht worden. Im Vergleich dazu stieg in diesem Jahr die Zahl der Ankünfte nun um 1,5 Prozent. Bei den Übernachtungen gab es ein Plus von 0,8 Prozent. Die stärkste Zeit der Tourismuskonjunktur in Baden-Württemberg waren die Sommermonate Juli und August mit zusammengenommen rund 13,2 Millionen Übernachtungen.

Der Zuwachs ginge insbesondere auf Reisende aus dem Ausland zurück. Bei den Übernachtungen stieg der Anteil von Buchungen ausländischer Gäste. Mit 21,5 Prozent lag er jedoch noch unter dem Vor-Corona-Niveau von 22,3 Prozent. Bei den Ankunfts- und Übernachtungszahlen aus Deutschland ging es in der Sommersaison hingegen nur leicht nach oben.

Tourismus in BW: Corona-Folgen bereits 2023 abgeschüttelt

Insgesamt kamen im Sommer gut 10,7 Millionen der Gäste aus Deutschland. Hinzu kamen mehr als 3,4 Millionen Gäste aus dem Ausland. Dabei war gut die Hälfte der Gäste aus der Schweiz. Das ist ein Plus von 1,6 Prozent gegenüber 2023. Dahinter folgten die Niederlande und Frankreich.

Der Tourismus im Land hatte die Spätfolgen der Corona-Pandemie bereits im vergangenen Jahr weitgehend abgeschüttelt. Gemessen am Vorjahr stieg die Übernachtungszahl damals um fast ein Zehntel auf rund 57,5 Millionen - ein Höchstwert. Die Gästezahl kletterte 2023 um 13,8 Prozent auf 22,9 Millionen, was noch leicht unter dem Vor-Pandemie-Niveau lag.