Die Temperaturen um den Jahreswechsel sind ungewöhnlich hoch - und trotzdem wird es stellenweise ungemütlich: Der Wetterdienst erwartet für Freitag Sturmböen im Schwarzwald.

Betrachtet man das Wetter des vergangenen Jahres, scheint der Blick auf Silvester keine Überraschung mehr zu sein: Für den Jahreswechsel erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Baden-Württemberg Rekordwärme mit bis zu 22 Grad - aber auch stürmisches Wetter.

Die Menschen im Schwarzwald müssen sich bereits ab Freitagmittag auf schwere, teils orkanartige Sturmböen einstellen. Der DWD rechnet mit Böen von bis zu 85 Kilometer pro Stunde in den Hochlagen und bis zu 105 Kilometer pro Stunde auf dem Feldberg. Gebietsweise wird der Wind von Regen begleitet.

Die Höchsttemperaturen für ganz Baden-Württemberg liegen am Freitag bei sieben Grad im Bergland und bei 14 Grad am südlichen Oberrhein.

Wetter: Es wird stürmisch am Silvestermorgen

Der Silvestermorgen beginnt weiter stürmisch, bis zum Samstagnachmittag sollen Wind und Regen aber meist allmählich nachlassen. Im Hochschwarzwald könnte es dennoch im Tagesverlauf noch stürmische Böen geben.

Auch in anderen Teilen Baden-Württembergs bleibe es in der Neujahrsnacht windig, so ein Sprecher des DWD. Zum Wind kommen an Silvester auch ungewöhnlich warme Temperaturen. Die Menschen in Baden-Württemberg dürfen laut Wetterdienst mit milden 14 Grad in Oberschwaben bis 22 Grad am Fuße des Schwarzwalds rechnen.

Bis zu 20 Grad an Neujahr

Am Sonntag (Neujahr) bleibt es laut DWD in Baden-Württemberg großteils heiter und trocken. Die Meteorologen erwarten Temperaturen von 12 Grad in Oberschwaben und bis 20 Grad im Breisgau. In Hochlagen, im Norden des Landes und im Rheintal ist mit starken Böen zu rechnen. Am Feldberg kann es sogar wieder schwere Sturmböen geben.

Erst mit Beginn der kommenden Woche werde es der Prognose zufolge allmählich kühler. Auch der Wind lasse mit Beginn von 2023 ab Montag wieder deutlich nach, so der DWD. Allerdings sei von einem kalten Winter angesichts milder Temperaturen mit Höchstwerten zwischen 9 und 14 Grad weiterhin wenig in Sicht.

Stürme und Wärme: Wie kommt es dazu?

Laut SWR-Wetterreporter Michael Kögel ist das Tiefdruckgebiet "Liddy" verantwortlich für die hohen Temperaturen. Die relativ kräftige Südwestströmung bringe warme Luft aus Nordafrika und von den kanarischen Inseln nach Baden-Württemberg.

"Exponierte Lagen wie der Feldberg sind bei dieser Südwestströmung besonders windanfällig", so Kögel. Daher komme es dort wegen des Winds zu Unwetterwarnungen, während der Wind im Flachland eher nur leicht zu spüren sei.

Die Wetterreporterinnen und -reporter der Landesschau Baden-Württemberg waren das ganze Jahr über unterwegs - ein Rückblick:

Mit Blick auf die rekordverdächtig warmen Temperaturen an Silvester - bis zu 22 Grad Celsius am Oberrhein - betont SWR-Wetterreporter Kögel außerdem: "Temperaturschwankungen und Ausreißer nach oben gab es immer. Aber im Rekordjahr 2022 ist das Wetter zum Jahresende die Spitze des Eisbergs. Ein Knaller zum Schluss, der nachdenklich stimmt." Der bisherige Silvesterrekord sei 1961 in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gemessen worden - damals waren es 17 Grad.