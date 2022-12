Witterung macht Skifahrern am Feldberg Strich durch die Rechnung

Die Winterferien sind für die Lifte am Feldberg wichtig fürs Geschäft. Doch ausgerechnet jetzt wird das Wetter zunehmend frühlingshaft. An Wintersport ist nicht zu denken.

Die Witterung macht den Liften am Feldberg in den Weihnachtsferien zu schaffen. Wegen der nur noch dünnen Schneedecke ist Skifahren und Snowboarden in dem großen Wintersportgebiet im Hochschwarzwald derzeit nicht möglich. Die Feldbergbahn bringt nur Fußgänger zum Wandern an den Gipfel.

In SWR4 Baden-Württemberg spricht der Geschäftsführer der Feldbergbahnen, Julian Probst, über die aktuelle Saison:

Julian Probst, Geschäftsführer der Feldbergbahnen, bedauert das. "Die Weihnachtsferien sind für uns wirtschaftlich sehr relevant", sagte er dem SWR. Etwa ein Drittel des Umsatzes in der Saison werde in diesen beiden Wochen erzielt. Aktuell gebe es aber nur Fußgängerbeförderung - das bedeute hohe wirtschaftliche Einbußen. Allerdings habe es immer wieder Jahre gegeben, in denen die Weihnachtsferien ausgefallen seien.

Fußgänger kommen auch zum Wandern an den Feldberg

Optimistischer gab sich der Bürgermeister der Gemeinde Feldberg, Johannes Albrecht. Es gebe einzelne Absagen und Stornierungen von Menschen, die Wintersport betreiben wollten. Der Großteil der Gäste sei aber trotz der Verhältnisse zum Feldberg gereist.

"Wir haben die Feldbergbahn und die Belchenbahn, beide sind für Fußgänger in Betrieb und bieten beste Möglichkeiten für kleine Wanderungen."

Der Liftverbund hatte sich in dieser noch jungen Saison schon mehrfach an die Witterung anpassen müssen. Der Saisonstart war zweimal verschoben worden. Vor zwei Wochen ging es dann mit einem kleinen Lift am Seebuck-Gipfel los, einen Tag später ging noch ein großer Sessellift in Betrieb. In den Tagen davor hatte der Regen viel Schnee weggewaschen.

Zu wenig Wasser für Maschinenschnee

Jetzt liegen die Temperaturen deutlich über 0 Grad - zu warm, um die Pisten technisch zu beschneien. Außerdem mangele es für Maschinenschnee aktuell an Wasser in den Reservoirs, sagte Albrecht. Auch er betonte, dass der Wintersport elementar wichtig sei für die Region. "Das ist ein wichtiger Teil des Ganzjahrestourismus hier im Hochschwarzwald."

Der Fernsehbeitrag zum Start der Wintersportsaison am Feldberg in SWR Aktuell Baden-Württemberg zum Nachschauen:

Die Feldbergbahnen betreiben 14 Liftanlagen im Kerngebiet um den 1493 Meter hohen Feldberg, Baden-Württembergs höchstem Berg.