Rekordverdächtig warmes Silvester in Südbaden erwartet

Skifahren oder Rodeln zum neuen Jahr? Daraus wird in Südbaden nichts. Eher lässt sich der Grill nochmal rausstellen - denn es wird ungewöhnlich warm.

Frühlingshaft statt winterlich: Südbaden steht ein rekordverdächtig warmer Silvestertag bevor. Meteorologen rechnen mit Temperaturen bis zu 20 Grad. In ganz Baden-Württemberg soll es zum Jahresausklang ungewöhnlich warm werden.

SWR-Wetterexperte Gernot Schütz erklärt in SWR4 Baden-Württemberg, mit welchem Wetter im Januar zu rechnen ist:

"Das sind auf jeden Fall neue Rekorde", sagte Gernot Schütz vom SWR-Wetterteam. Der alte Höchstwert von 17 Grad wurde am 31. Dezember 1961 in Müllheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) gemessen - und könnte den Wettermodellen zufolge nun deutlich überboten werden.

Bis zu 15 Grad am Titisee im Schwarzwald

"Das ist eine ganz extreme Wetterlage, die uns da erwartet."

Besonders warm soll es seiner Prognose zufolge am Rande des Schwarzwaldes werden, zum Beispiel in Buchenbach. Auch in Ohlsbach in der Nähe von Offenburg seien 19 bis 20 Grad möglich, sagte Schütz. Aber auch in den höheren Lagen des Schwarzwalds - etwa am Titisee - könnte das Thermometer bis zu 15 Grad anzeigen.

Das Wetter für diesen Freitag in SWR Aktuell Baden-Württemberg:

Begleitet werden die hohen Temperaturen wahrscheinlich von Sonne, die sich im Lauf des Vormittags durchsetzen soll. In den kommenden Tagen werde es dann für die Jahreszeit ungewöhnlich mild bleiben, sagte Schütz.

Woher kommt das warme Wetter?

Für dieses Wetter sorgt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ausgerechnet die Eiseskälte in den USA. Die trifft auf den warmen Atlantik. Die Folge: Tiefer Luftdruck auch in höheren Luftschichten kann ungewöhnlich weit nach Süden ausgreifen und in Kombination mit einem Azoren-Hoch subtropische Luftmassen zu uns führen.

Vor dem Silvestertag wird es noch einmal stürmisch: Die Meteorologen des DWD rechnen mit Böen von bis zu 85 Stundenkilometern in den Hochlagen und bis zu 105 Stundenkilometern auf dem Feldberg. Am Laufe des Samstags lässt der Wind dann nach.