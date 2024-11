Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jana Prochazka.

6:41 Uhr Wohnblock in Bad Mergentheim muss geräumt werden Bis morgen muss ein größerer Wohnblock in Bad-Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) komplett geräumt sein. Es gibt massive Mängel beim Brandschutz, Mieterinnen und Mieter zeigten dem SWR zudem Schädlingsbefall, kaputte Türen und Aufzüge, kalte Heizungen, Wasserschäden und Müll auf den Fluren. Die Stadt hatte nach mehreren Feuerwehreinsätzen die Nutzung des Gebäudes untersagt, weshalb die Bewohnerinnen und Bewohner der 87 Wohnungen innerhalb einer kurzen Frist ausziehen müssen. Wer keine neue Wohnung findet oder nicht bei Freunden oder Bekannten unterkommen kann, bekomme von der Stadt eine Notunterkunft, heißt es. Einige seien schon ausgezogen, andere noch nicht, teilte die Stadt dem SWR mit. Während die Bewohnerinnen und Bewohner ihr bisheriges Dach über dem Kopf verlieren, kommen auf die Eigentümergemeinschaft laut Stadt hohe Kosten zu. Denn die Stadt will ihre Auslagen erstattet haben. Mehr dazu und wem die Wohnungen gehören, gibt es hier: Bad Mergentheim Eigentümer müssen mit hohen Kosten rechnen Bad Mergentheim: Ganzer Wohnblock muss bis Mittwoch geräumt sein Auf die Eigentümer eines Wohnblocks in Bad Mergentheim kommen nach der erzwungenen Räumung noch hohe Kosten zu. Denn die sollen laut Stadt nicht am Steuerzahler hängen bleiben. 6:00 Uhr SWR4 BW am Samstagmorgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Sa. , 2.11.2024 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

6:35 Uhr Länger trüb, dann Sonne: So wird das Wetter in Baden-Württemberg Nachdem es in der Nacht vereinzelt richtig frostig wurde, beginnt der heutige Dienstag besonders an Rhein, Donau und Bodensee wieder länger neblig-trüb. Sonst dominiert neben dünnen Schleierwolken Sonnenschein. Bei wenig Wind liegen die Nachmittagswerte zwischen 8 und 16 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (39,5 MB | MP4)

6:25 Uhr Trump oder Harris? Das sagt Konstanzer Soziologe und US-Experte Die heutige US-Wahl wird natürlich weltweit genau beobachtet. Ein Wahlsieg von Donald Trump könnte unter Umständen massive Folgen haben - auch für uns in Baden-Württemberg. Einer, der sich intensiv mit dem Kandidaten der Republikaner beschäftigt hat, ist Marco Bitschnau, Dozent an der Uni Konstanz. Der Soziologe beschäftigt sich intensiv mit der Politik in den USA. Ende 2021 bis Mitte 2022 war er in dem Land für seine Promotion. Dass bei uns viele über Trump den Kopf schütteln, dafür hat Bitschnau Verständnis. Lügen, Beleidigungen, Straftaten werfen Trump auch Kritikerinnen und Kritiker in Deutschland vor. Das Bild, das wir in Deutschland von dem Republikaner haben, sei auch nicht falsch, so der Soziologe. Doch viele Amerikaner nähmen Trump anders wahr. Er gelte ihnen als authentisch. Im Gegensatz zu seinen ersten beiden Kandidaturen habe sich auch einiges geändert. Früher hätten sich viele in der Öffentlichkeit nicht für Trump ausgesprochen, das sei mittlerweile anders. Der Unternehmer Elon Musk sei dafür ein Beispiel. "Man ist ihn (Trump, Anm. d. Red.) gewohnt", so Bitschnaus Einschätzung. Hier könnt ihr das komplette Gespräch meiner Kollegen mit Bitschnau anhören:

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Die Warnstreiks der IG Metall in der Tarifrunde Metall- und Elektroindustrie gehen weiter. In der Region Tübingen hat die Gewerkschaft Beschäftigte von sechs Firmen zum Streik aufgerufen. Auch bei Porsche soll es Warnstreiks geben. In der Nacht entscheiden die USA, ob Kamala Harris oder Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewinnt. Als Countdown bis dahin finden in Baden-Württemberg zahlreiche "Election Nights" mit Livestreams, Diskussionsrunden und Co. statt - etwa in Freiburg, Mannheim und Tübingen. Wegen Beihilfe zu millionenschwerem Onlinehandel-Betrug müssen sich eine Frau und zwei Männer ab heute vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Laut Anklage sollen sie dabei geholfen haben, mehr als 800 Menschen um insgesamt 5,1 Millionen Euro zu betrügen.

6:02 Uhr Studie aus Tübingen: Klimawandel aktiviert giftige Metalle in Böden Auch wenn es an diesem kalten Novembermorgen kaum vorstellbar ist: Im Zuge des Klimawandels steigen nachweislich die Temperaturen - mit Auswirkungen auch auf die Bodenqualität von Äckern. Denn natürlich im Boden gebundene giftige Metalle könnten einer Studie der Uni Tübingen zufolge durch den Klimawandel mobilisiert werden und verstärkt in die Nahrungskette gelangen. Das Forscherteam untersuchte dafür landwirtschaftlich genutzte Flächen auf das krebserregende Cadmium hin. In dem untersuchten Szenario nahm dessen Mobilität in leicht sauren Böden gegenüber heutigen Bedingungen um etwa 40 Prozent zu. Ökosysteme könnten künftig massiv durch erhöhte Mengen an mobilem Cadmium gestört werden, sagte Studienleiterin Marie Muehe von der Pflanzen-Biogeochemie der Uni Tübingen und dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Die Folge: Cadmium könne in Nutzpflanzen gelangen und damit wiederum gesundheitsschädlich für den Menschen sein. Diese Entwicklungen müssten weiter beobachtet werden.