In der Region hat die Polizei mit einer Schwerpunktkontrollaktion begonnen. Im Mittelpunkt stehen Radfahrer - und hier besonders das leidige Thema Licht.

Licht ist Pflicht - so lautet das Motto der Schwerpunktkontrollen von Radfahrern, die am Montag begonnen hat. Die Polizei hat bereits über 200 Verstöße festgestellt. Das sagte der Leiter des Verkehrsdienstes Heidelberg, Nicolas Schütz, am Dienstagmorgen bei einer von zahlreichen Kontrollen, nicht nur in Heidelberg.

Die Kontrollen dauern die gesamte Woche - auch in Mannheim und dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis. Nicolas Schütz appellierte an die Radfahrerinnen und Radfahrer, sich an die gängigen Regeln zu halten. Zwei Drittel aller tödlichen Fahrradunfälle seien vom Radfahrer oder der Radfahrerin selbst verursacht. Da gebe es Optimierungsbedarf, so Schütz.