Auftritt von Comedian Luke Mockridge in Mainz abgesagt

Der Auftritt von Comedian Luke Mockridge im Frankfurter Hof in Mainz am kommenden Samstag ist abgesagt worden. Mockridge hatte sich abschätzig über Sportler mit Behinderung geäußert.

Am Samstag um 20 Uhr sollte Luke Mockridge sein Programm "Funny Times" im Frankfurter Hof in Mainz aufführen. Daraus wird nichts. Der Veranstalter, das Konzertbüro Schoneberg, hat den Auftritt ohne Angabe von Gründen abgesagt. Auch eine zweite Show von Mockridge Mitte Oktober in Siegen wurde gecancelt. Die bereits gekauften Tickets können ab sofort an den Vorverkaufsstellen und bei den Online-Ticketanbietern zurückgegeben werden, bei denen sie gekauft wurden. Der Frankfurter Hof hat die Absage nicht kommentiert.

Kritik an Luke Mockridge wegen Witz über Sportler mit Behinderung

Luke Mockridge war zuletzt scharf kritisiert worden. Während der Paralympics war eine Folge seines Podcast bekannt geworden, die er vor mehreren Wochen aufgezeichnet hatte. In dieser hatte er sich abschätzig über Sportler mit Behinderung geäußert. Daraufhin kündigte der Fernsehsender Sat.1 an, eine bereits produzierte Show mit dem Comedian nicht auszustrahlen.