Die USA wählen - Freiburg fiebert mit in der election night

Endspurt im Kopf-an-Kopf-Rennen ums Weiße Haus. Bei der Wahlparty in Freiburg kommen Experten aus Amerika und Deutschland zu Wort. Es gibt Live-Schalten in die USA und Quizfragen.

Wird Donald Trump noch einmal US-Präsident oder wird Kamala Harris erste Präsidentin der USA? Das wird auch in Freiburg mit Spannung verfolgt. Die Wahl hat Einfluss auf die ganze Welt. Das Deutsch Amerikanische Institut Freiburg, Carl-Schurz-Haus, lädt zusammen mit dem Colloquium politicum der Universität, dem SWR Studio Freiburg, der Landeszentrale für politische Bildung und der Badischen Zeitung zur Wahlnacht "election night".

US-Wahlen 2024 - lange Wahlnacht in Freiburg am 5. November ab 20 Uhr Carl-Schurz-Haus

Bis in die frühen Morgenstunden wird sich in der Nacht vom 5. auf den 6. November 2024 in der Aula im KG I der Uni Freiburg alles um die US-Wahl drehen. Das SWR-Moderatoren-Team Nadine Zeller und Owusu Künzel hat auf dem Podium eine spannende Amerika-Expertenrunde.

Einblicke in die USA und Ausblicke auf die Wahlfolgen

Der Politologe Curd Knüpfer auf dem Podium ist Spezialist für Medien und politische Kommunikation in den USA, er ist Professor an der University of Southern Denmark und hat am John-F.-Kennedy-Institut der FU Berlin gelehrt. Die Politikwissenschaftlerin Gerlinde Groitl ist Expertin für Sicherheitspolitik, transatlantische Beziehungen und den gegenwärtigen Großmachtwettbewerb in der Weltpolitik. Sie vertritt gerade an der Uni Freiburg den Lehrstuhl für Governance in Mehrebenensystemen.

Der Journalist Dietmar Ostermann ist Politikredakteur der Badischen Zeitung. Zuvor hat er als Korrespondent für deutsche Tageszeitungen in Washington und Moskau gearbeitet. Der US-amerikanische Historiker Gregory Pedlow war unter anderem für die CIA tätig und zuletzt Leitender Historiker beim NATO-Hauptquartier in Belgien. Er lebt in Emmendingen. Und die US-amerikanische Germanistin und Kulturwissenschaftlerin Linda Schulte-Sasse hat als Professorin am Macalaster College in Minnesota gelehrt, unter anderem Nazi Cinema, das Horrorgenre und die Analyse des amerikanischen politischen Diskurses.

Wie sich die US-Wahl entscheidet

Was bei dieser Wahl auf dem Spiel steht und was in den "Swing States" passiert, erklärt US-Verfassungsexperte Christoph Haas von der Uni Freiburg. Denn der Wahlausgang hängt von einzelnen, besonders hart umkämpften Bundesstaaten, den "swing states", ab, wo beide Parteien gute Gewinnchancen haben. Dazu gehört auch der US-Bundesstaat Wisconsin, in dem Freiburgs Partnerstadt Madison liegt.

Prognosen zur US-Wahl: Wer gewinnt wo?

Die Politologen Christoph Haas und Curd Knüpfer werden im Laufe der Wahlnacht die Prognosen der US-Sender CNN und Fox News im Livestream kommentieren. Die ersten Wahllokale schließen um 1 Uhr nachts unserer Zeit. Ob aber mit den ersten Hochrechnungen schon sichtbar wird, welche oder welcher der beiden Kandidaten die Wahl für sich entscheidet, ist offen.

Auch Live-Schalten sind in der Wahlnacht geplant, etwa zu Korrespondentin Nina Barth ins ARD-Studio Washington. Und Studierende aus den USA, die gerade in Freiburg im Austausch sind, bringen ihre Sicht auf die Wahlen ein. Zwischendurch gibt es Musik und Quizfragen.

Frühstück am Morgen nach der US-Wahl

Am nächsten Morgen geht es gleich weiter, dann mit dem "Post-Election Breakfast" um 11 Uhr, also einem Frühstück nach der Wahl: Argumente, Analysen und Ansichten zum Ergebnis und den Wählergruppen, die entscheidend waren. Auch das Frühstück nach den US-Präsidentschaftswahlen findet in der Aula im KG I der Freiburger Uni statt. Während die "election night" bereits ausverkauft ist, ist für das "Post-Election Breakfast" keine Anmeldung nötig und der Eintritt frei.