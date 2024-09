Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

6:19 Uhr Reaktionen aus BW auf Wahlen in Ostdeutschland Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen haben bei den Parteien in Baden-Württemberg gemischte Gefühle ausgelöst. Für die einen ist das Ergebnis in Thüringen "eine Niederlage für alle demokratischen Parteien", andere sprechen von einem "sensationellen Ergebnis" der Landtagswahlen. Video herunterladen (31,1 MB | MP4)

6:11 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Im Prozess gegen einen "Life Coach" vor dem Landgericht Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) könnte heute das Urteil fallen. Der 38-Jährige ist unter anderem wegen Geiselnahme und besonders schwerer Vergewaltigung angeklagt. Er soll seine Beratungsangebote dazu genutzt haben, Kontakt zu jungen Frauen aufzunehmen und diese systematisch zu verunsichern. Laut Anklage lud er die Frauen über einen Zeitraum von drei Jahren zu einer Art Trainingslager zur Persönlichkeitsentwicklung in sein Haus in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) ein. Dort soll er sieben Frauen mehrfach sexuell missbraucht und körperlich misshandelt sowie drei der Frauen zeitweise als Geiseln genommen haben. Bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim soll am Abend ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Nach der Trennung von Sportgeschäftsführer Alexander Rosen gab es zuletzt Spannungen zwischen Vereinsführung und Fanszene. In einer Woche startet das neue Schuljahr in Baden-Württemberg. In Ludwigsburg verteilt ein Wohlfahrtsverband heute neue Schulranzen an bedürftige Familien.

6:05 Uhr Leichter Wetterumschwung in BW Die letzte Ferienwoche in Baden-Württemberg hat begonnen. Und passend zum meteorologischen Herbstbeginn gestern, wird es diese Woche nicht mehr so heiß, sondern eher sommerlich warm und wechselhaft. Vielleicht ja auch ganz angenehm nach den vergangenen, heißen Tagen. Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, vereinzelt kann es auch Gewitter geben. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad im Schwarzwald und trotzdem noch bis zu 30 Grad an der Tauber. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (32,8 MB | MP4)