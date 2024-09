per Mail teilen

Als Frau nachts allein in der Praxis einen Notfall behandeln: Einige Zahnärztinnen im Kreis Heilbronn lehnen das ab. Sie haben Angst vor aggressiven und übergriffigen Patienten.

Einige Zahnärztinnen trauen sich nachts oft nicht mehr allein in die Praxis, aus Angst vor Übergriffen. Julia Palm ist seit zwölf Jahren Zahnärztin in Heilbronn. Als Inhaberin einer Praxis muss sie an einigen Wochenenden für den Notdienst bereitstehen - auch wenn der Anruf eines Patienten mitten in der Nacht kommt. Dann hat sie stets ein "mulmiges Gefühl".

Man weiß natürlich auch nicht, auf wen man da trifft - sind die Patienten zum Teil vielleicht auch alkoholisiert.

Nie würde sie mitten in der Nacht alleine in die Praxis fahren, um einen Notfall zu behandeln, so die Zahnärztin. Zur Sicherheit wird sie dann von ihrem Ehemann begleitet, erzählt sie.

Patienten werden öfter aggressiv: "Der Ton wird rauer"

Gewalt gegen medizinisches Personal nimmt zu: Vor allem in Zahnarztpraxen scheinen nicht erfüllte Patientenwünsche immer öfter in Aggression umzuschlagen. Andreas Volk, Sprecher der Kreiszahnärzteschaft Heilbronn berichtet von Zahnärztinnen, die den Notdienst nicht mehr übernehmen möchten, weil sie sich bei einem Notfall nachts nicht mehr alleine in die Praxis trauen: "Der Ton wird rauer. Das ist durchaus zu hören."

Das bestätigt auch die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KZV). Die Ursachen seien häufig Ungeduld und eine überhöhte Erwartungshaltung. Immerhin: Konkrete Fälle von körperlicher Gefahr in der letzten Zeit seien nicht bekannt.

"Kurze Zündschnur" bei Patienten

Auch Zahnärztin Palm stellt fest, dass Patienten und Patientinnen seit etwa drei Jahren immer häufiger und schneller aggressiv werden. Einmal kam sogar jemand unter Drogeneinfluss in ihre Praxis, hat herumgeschrien und eine sofortige Behandlung verlangt, berichtet sie.

Wir versuchen, mit dem Patienten so zu kommunizieren, dass das nicht in Gewalt ausartet.

Zu Konflikten komme es teilweise auch bei Patienten und Patientinnen mit schlechten Deutschkenntnissen. Sie und ihr Team bemühen sich um Verständigung - auch mit digitalen Übersetzungsprogrammen. Doch das klappt nicht immer: "Der Patient hat nicht verstanden, dass wir bei ihm nur eine reine Schmerzbehandlung machen dürfen. Er wollte aber dann über das Maß hinaus noch mehrere Behandlungen haben. Er ist dann sehr, sehr laut geworden."

Einzelne lehnen den Notdienst bereits ab

Das Fachblatt "Der freie Zahnarzt" berichtet, dass es besonders während der Notdienste zu aggressivem Verhalten und bedrohlichen Situationen kommt. So weit, dass sich vor allem Zahnärztinnen und Berufsanfänger in diesen Schichten nicht mehr sicher fühlen und Angst haben.

Landesweit gibt es in Baden-Württemberg laut KZV vereinzelte Rückmeldungen von Zahnärztinnen und Zahnärzten, die keine Notdienste mehr übernehmen wollen. Dann werde jeweils vor Ort nach einer individuellen Lösung gesucht. Versorgungslücken gebe es dadurch keine.

Für die Heilbronner Zahnärztin Palm steht fest: Den nächtlichen Notdienst möchte sie nicht mehr machen: "Wir in der Praxis haben es so organisiert, dass eigentlich immer, wenn es geht, mein Kollege auf Abruf bereit ist, damit weder ich noch meine Kollegin da nachts alleine raus müssen."