Für die Fußballfans auf der Ostalb gab es gestern Abend Grund zur Freude: Mit einem 3:2-Sieg im Rückspiel gegen den schwedischen Verein BK Häcken hat sich der 1. FC Heidenheim für die Conference League qualifiziert. Weiter geht es für den Bundesligisten nun mit der Liga-Phase im Wettbewerb. Das Team ist damit erstmals in der Vereinsgeschichte in einem europäischen Wettbewerb dabei. Das Hinspiel gewann die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt mit 2:1. Im gestrigen Rückspiel drehte sie das Spiel nach einem Rückstand mit zwei späten Treffern. Heute Nachmittag findet die Auslosung für die Gegner statt.

In Karlsruhe beginnt heute ein neuer Prozess gegen einen Mann , der 2022 versucht haben soll, seine Ehefrau in Pforzheim zu töten. Das Gericht sah es im März 2023 als erwiesen an, dass er sie vom Balkon ihrer Wohnung gestoßen hat. Es verhängte eine Haftstrafe von etwas mehr als 13 Jahren , doch der Bundesgerichtshof hob das Urteil wieder auf. Der Angeklagte sah sich in seinen Verfahrensrechten verletzt, weil die Anklageschrift nicht ins Türkische übersetzt wurde. Das Gericht hat nun sieben Verhandlungstage angesetzt.

Für die Grenzregion um Lörrach wird es heute spannend: Um 10 Uhr will das Schweizer Fernsehen verkünden, wo der Eurovision Song Contest (ESC) im Mai 2025 stattfinden wird - im Rennen sind Basel und Genf. An der Bewerbung von Basel unter dem Motto "Grenzen überwinden" hatte sich auch Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz (parteilos) beteiligt . Die Schweiz hat dieses Jahr den ESC gewonnen und darf den Wettbewerb im nächsten Jahr ausrichten.

6:00 Uhr

Guten Morgen!

Mein Name ist Patrick Seibert - bei Fragen, Wünschen oder Kritik zum Newsticker erreicht ihr mich per Mail an newsticker-bw@SWR.de.