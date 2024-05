Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Andrea Blocksdorf.

7:29 Uhr Blick auf die Straßen in Baden-Württemberg Es sind immer noch Ferien, das merkt man auch auf den Straßen im Land. Größere Staus haben sich bislang nicht gebildet. Allerdings gibt es ein paar Behinderungen wegen Unfällen oder liegengebliebenen Fahrzeugen. So läuft derzeit auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord eine Unfallaufnahme auf der rechten Spur, die ist deshalb gesperrt. Es gibt vier Kilometer Stau und eine Verzögerung von einer Viertelstunde. Und auch auf der B27 Stuttgart Richtung Tübingen ist zwischen Aichtal/B312 und Rastplatz Aichtal ein Unfall passiert, auch hier ist die rechte Spur gesperrt. Noch einen Unfall gab es auf der A8 München Richtung Stuttgart zwischen Merklingen und Hohenstadt. Hier staut es sich auf einem Kilometer. Alle weiteren aktuellen Meldungen für eure Strecke findet ihr jederzeit hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR. Sendung am Di. , 28.5.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

7:06 Uhr VfL Bochum bleibt in der Bundesliga - Trainer aus Leutkirch freut sich Ein kurzer Blick in die Bundesliga: Dort gab es gestern Abend ein hochdramatisches Relegations-Rückspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Bochum. Den Bochumern gelang zunächst eine historische Aufholjagd. Sie machten die 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel wett. Danach ging es in die Verlängerung und in das Elfmeterschießen. Schließlich schoss der Düsseldorfer Verteidiger Takashi Uchino den 14. Elfmeter übers Tor - und die Spieler des VfL Bochum mit ihrem Trainer Heiko Butscher aus Leutkirch (Kreis Ravensburg) konnten ihr Glück kaum fassen. Für Düsseldorf war es dagegen ein schwarzer Tag. Relegation gegen Düsseldorf Dem VfL Bochum gelingt das Fußball-Wunder Der VfL Bochum bleibt in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Interimstrainer Heiko Butscher dreht die hohe Relegations-Hinspielpleite und setzt sich gegen Fortuna Düsseldor…

6:20 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Heute etwas freundlicher Bis zum Wochenende bleibt das Wetter in Baden-Württemberg wechselhaft. Heute soll es aber mancherorts freundlicher mit einer Mischung aus Sonne und Wolken werden. Am Wochenende könnten allerdings noch einmal kräftige Regenschauer über das Land ziehen. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (45,5 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig Welche Sicherheitsmaßnahmen plant das Land während der Fußball-EM? Darüber informiert das Innenministerium heute bei einer Pressekonferenz in Stuttgart. Fünf der insgesamt 51 Turnierspiele werden in der Landeshauptstadt ausgetragen. Fast alle Begegnungen werden beim Public Viewing auf zwei Großleinwänden auf dem Schlossplatz übertragen - dort können bis zu 30.000 Fans mitfiebern. Über das Schicksal der Kaufhauskette Galeria Kaufhof entscheidet heute die Gläubigerversammlung in Essen. Sofern das Gremium zustimmt, wollen der deutsche Unternehmer und Präsident des Fußballclubs Waldhof Mannheim, Bernd Beetz, und die US-amerikanische Investmentgesellschaft NRDC Equity Partners gemeinsam das gesamte Unternehmen mit allen deutschen Standorten übernehmen. Heute vor zehn Jahren startete Alexander Gerst aus Künzelsau (Hohenlohekreis) zum ersten Mal in Richtung Raumstation ISS. Seitdem verbrachte der baden-württembergische Astronaut insgesamt fast ein Jahr im All. Neben wissenschaftlichen Experimenten und Außenbordeinsätzen nutzte "Astro Alex" seine Missionen, um die Öffentlichkeit über die Arbeit auf der ISS zu informieren und junge Menschen für Wissenschaft und Technik zu begeistern.