In den Mannheimer Kindertagesstätten gibt es zu wenig Personal. Deshalb sollen die Öffnungszeiten gekürzt werden - für drei Jahre. Bürgermeister Dirk Grunert bittet um Verständnis.

In einem Elternbrief hat Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne) am Montag um Verständnis für die Verkürzung der Öffnungszeiten in den Mannheimer Kindertagesstätten und Kindergärten gebeten. Schon jetzt könnten die meisten Einrichtungen ihre Betreuungszeiten wegen Personalmangel nicht verlässlich einhalten. In den Einrichtungen könnten derzeit 150 Stellen dauerhaft nicht besetzt werden.

Reduzierung der Öffnungszeiten laut Stadt notwendig

Deshalb hätten die drei großen Träger Stadt, Evangelische Kirche und Katholische Kirche beschlossen, die Öffnungszeiten um fünf Stunden pro Woche auf 41,5 Stunden zu reduzieren. In der Regel wären Kitas, Kindergärten und die städtischen Horte dann nur noch von 7:30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet und freitags bis 15 Uhr.

In Ausnahmefällen könne die Stundenzahl pro Tag noch einmal um eine Stunde verkürzt werden, so Grunert. Das sei aber nicht der Regelfall. Die verkürzten Öffnungszeiten gelten ab September und sind auf drei Jahre befristet. Die Entscheidung sei den Trägern und ihm nicht leicht gefallen, sie sei aber notwendig.

[...] ohne ständige Reduzierungen der Öffnungszeit kann der Betrieb nicht aufrechterhalten werden.

In anderen Städten wie zum Beispiel in Stuttgart, Karlsruhe oder Tübingen seien die Einschränkungen noch größer.

Mit den kürzeren Öffnungszeiten soll wieder eine stabile Betreuung möglich werden. Ohne sie, so die Stadt, müssten weitere 400 Kinder von den Einrichtungen abgewiesen werden.

Mannheimer Elternbeiräte haben Protest angekündigt

Am 6. Juni wird es eine gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Bildung und Gesundheit, des Schulbeirates und des Jugendhilfeausschusses geben. Für diesen und den kommenden Tag haben verschiedene Elternverbände zu Protesten und einer Demonstration aufgerufen.

Der Fachkräftemangel im Kita- und Hortbereich sei seit Jahren bekannt und müsse zielgerichtet angegangen werden, so Mirjam Daffaa vom Gesamtelternbeirat der Evangelischen Kindertagesstätten. Die pauschale Kürzung von Öffnungszeiten über den Zeitraum von drei Jahren ohne konkrete Maßnahmen, welche Familien entlasten können, sowie Unklarheit über die zukünftigen Perspektiven für Familien verschiebe das Problem nur.

Wir fordern, dass Entscheidungen, die letztendlich auf den Rücken von Kindern und Familien getroffen werden, transparent und unter Einbezug von Elternvertretungen stattfinden.

Die Elternbeiräte der drei großen Träger in Mannheim haben sich zusammengeschlossen und wollen gezielt auch die Wirtschaft in ihren Protest einbinden. Auf einem eigenen Instagramkanal veröffentlichen sie Stellungnahmen von betroffenen Eltern.

Rückerstattung der Kita-Gebühren?

Ob die Eltern im Gegenzug einen Teil der Gebühren erstattet bekommen, darüber wird voraussichtlich der Gemeinderat am 13. Juni beraten.