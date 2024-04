Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Andrea Blocksdorf.

7:29 Uhr Insolvenz von Pforzheimer Versandhaus Klingel: Staatsanwalt ermittelt Wurde die Insolvenz des Pforzheimer Versandhauses Klingel mutwillig herbeigeführt? Das will die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte in Mannheim herausfinden und ermittelt in dem Fall. Fahrlässigkeit und Insolvenzverschleppung werden den ehemaligen Geschäftsführern des Versandhauses in anonymen Anzeigen vorgeworfen. Man habe den Fall von den Kollegen in Pforzheim übernommen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität in Mannheim mit. Die Ermittlungen dauerten an. In Presseberichten war zuletzt von einer möglichen Schadenssumme in Höhe von 270 Millionen Euro die Rede. Diese Zahl taucht in der aktuellen Kriminalitätsstatistik der Pforzheimer Polizei auf. Ob sie sich, wie vermutet, auf Klingel bezieht, wird jedoch bislang nicht bestätigt.

7:12 Uhr Landesregierung will Widerspruch gegen Bauvorhaben kippen - Eigentümer dagegen Angesichts langer Bauvorhaben will die baden-württembergische Landesregierung die Landesbauordnung noch in diesem Jahr reformieren. Ein Punkt dabei: die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens gegen Bauanträge. Dagegen gibt es Kritik: Kai Warnecke, Chef des Eigentümerverbands Haus und Grund, kritisierte gestern Abend in der SWR-Sendung “Zur Sache Baden-Württemberg”, damit würden Bürgerrechte beschnitten. Die Staatssekretärin im CDU-geführten BW-Bauministerium, Andrea Lindlohr (Grüne), verteidigte dagegen das Vorhaben. Die ganze Sendung könnt ihr euch hier noch einmal ansehen:

7:00 Uhr Weiter Ärger mit der 110 - Notrufortung nach wie vor nicht möglich Mehr als vier Wochen nach der Ankündigung eines bundesweiten Pilotbetriebs können Notrufe unter der Nummer 110 nach wie vor bundesweit nicht schnell zurückverfolgt werden. Das bestätigte eine Sprecherin des baden-württembergischen Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Neben den rechtlichen Problemen kommen nun technische Schwierigkeiten hinzu: Aufgrund der riesigen Datenmengen sei die Umsetzung nur schrittweise möglich, sagte die Sprecherin. Hintergrund: Wer mit einem Handy irgendwo in Deutschland mit der 112 Feuerwehr und Rettung ruft, kann über ein technisches Verfahren schnell und präzise geortet werden. Beim Polizeinotruf 110 ist das bislang nicht möglich - wegen rechtlicher Hürden in Baden-Württemberg. Denn im Schwarzwald laufen alle Ortungsdaten aus ganz Deutschland auf einem Server zusammen. Dort dürfen sie aber nicht abgerufen und weitergegeben werden, weil der Datenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg rechtliche Bedenken hat. Heißt: Wer in Not gerät, die 110 wählt und dabei vielleicht nicht mehr in der Lage ist, seinen Standort durchzugeben, den können die Beamten deshalb nicht so schnell finden, wie es eigentlich möglich wäre. Eigentlich hatten sich das Innenministerium und der Datenschutzbeauftragte vor Wochen darauf verständigt, das Problem zu lösen. Doch bislang liegt weder eine Rechtsgrundlage vor noch ein Pilotbetrieb.

6:49 Uhr Blick in die Welt: Medien berichten von einem Angriff Israels auf den Iran Wir schauen kurz in den Nahen Osten: Hier dreht sich die Gewaltspirale offenbar weiter. Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge soll Israel den Iran mit Raketen angegriffen haben. Das Pentagon bestätigte die Berichte bisher allerdings nicht. Im Iran hat es laut Berichten in der Nacht Explosionen im Zentrum des Landes nahe der Metropole Isfahan gegeben. Iranische Staatsmedien berichten, die Luftabwehr sei aktiviert worden. Den Betrieb an mehreren Flughäfen habe man eingestellt. Sendung am Fr. , 19.4.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:26 Uhr Weiteres Urteil im Bandenkrieg im Raum Stuttgart gefallen Eine Handgranate fliegt auf einer Trauergemeinde auf dem Friedhof in Altbach (Kreis Esslingen). Der Attentäter wird daraufhin von einer größeren Gruppe verfolgt, gefasst und verprügelt. Fünf Männer der Verfolgergruppe wurde der Prozess gemacht - sie wurden gestern unter anderem wegen versuchten Totschlags zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der geständige Werfer der Handgranate war bereits Anfang März unter anderem wegen 15-fachen versuchten Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Der Anschlag am 9. Juni 2023 und seine Folgen gelten als Höhepunkt einer Gewaltserie im Raum Stuttgart. Video herunterladen (18,8 MB | MP4)

6:14 Uhr Nasskaltes Wetter am Freitag und am Wochenende Auch heute bleibt es in Baden-Württemberg kühl und nass. Schon am Vormittag ziehen Wolken von Norden her durchs Land und bringen mitunter starken Regen. Dazu weht ein kräftiger Wind aus südwestlicher Richtung. Auch Sturmböen kann es geben - am wahrscheinlichsten in den Bergen. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag zwischen sechs und zehn Grad Celsius. Ähnlich entwickelt sich die Wetterlage auch am Wochenende. Teilweise kann die Schneefallgrenze dann auf unter 500 Meter fallen. Besserung ist erst am Montag wieder in Sicht, dann soll es etwas trockener werden. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (41,8 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Mit mobilen und stationären Kontrollen sollen Temposünderinnen und -sünder heute besonders genau ins Visier genommen werden. Am Haupttag einer europaweiten Aktionswoche, salopp auch Blitzermarathon genannt, geht die Polizei vor allem vor Schulen, Kitas und Altenheimen gegen Menschen vor, die zu schnell unterwegs sind. Auch heute müssen sich Fahrgäste im ÖPNV in sieben Städten eine Alternative suchen - der zweitägige Streik der Gewerkschaft ver.di bei sieben kommunalen Nahverkehrsunternehmen wird fortgesetzt. Betroffen sind neben der Landeshauptstadt Stuttgart auch Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz. Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten von Fridays for Future rufen heute zum globalen Klimastreik auf. In mehreren deutschen Städten sind Demos und Kundgebungen geplant - darunter auch am Nachmittag in Stuttgart.