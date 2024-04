BW-Newsticker am Morgen: Keine Busse und Bahnen in vielen Städten, Unfälle wegen Hagel, "Friedhof-Attacke" vor Gericht

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jens Fischer.

6:47 Uhr Das wird heute wichtig Fahrgäste in Baden-Württemberg müssen sich wegen des Tarifstreits in Teilen des Nahverkehrs erneut auf Einschränkungen einstellen. Für heute rief die Gewerkschaft ver.di zu Arbeitsniederlegungen auf. Von den Streiks betroffen sind die kommunalen Nahverkehrsbetriebe in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz. Einige Abiturientinnen und Abiturienten müssen sich Alternativen zu Bus und Bahn suchen: Der Streik fällt auf den Beginn der schriftlichen Prüfungen. Nach Angaben des Kultusministeriums stehen Biologie und Biologie (bilingual Englisch) auf dem Plan. Im baden-württembergischen Landtag geht es heute um das Thema Maßregelvollzug in Gefängnissen im Land. Im Rahmen der Debatte stehen insbesondere die thematisierten Missstände im Maßregelvollzug im früheren Gefängnis "Fauler Pelz" in Heidelberg. Mit dem Prozess um einen mutmaßlichen Racheakt nach dem Altbacher Handgranaten-Anschlag soll sich eines der größten Kapitel bei der Aufarbeitung des sogenannten Stuttgarter Bandenkriegs schließen. Heute will das Landgericht seine Urteile verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat für die fünf jungen Männer auf der Anklagebank Jugendstrafen zwischen vier und sechs Jahren Haft gefordert, die Verteidigung plädierte auf teils deutlich mildere Urteile für ihre Mandanten. Heute muss sich ein 15-Jähriger wegen Mordes vor dem Offenburger Landgericht verantworten. Der Jugendliche soll am 9. November des vergangenen Jahres einen gleichaltrigen Mitschüler im Unterricht erschossen haben. Außerdem soll er versucht haben, einen selbstgebauten Brandsatz zu entzünden. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der 15-Jährige steht unter Jugendschutz. Sendung am Do. , 18.4.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:35 Uhr G9-Volksantrag: Gescheitert und doch erfolgreich Einerseits gescheitert, andererseits erfolgreich: Der Landtag hat gestern den Gesetzentwurf einer Elterninitiative für eine schnelle Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium in Baden-Württemberg mehrheitlich abgelehnt. In der Sache waren die Eltern jedoch erfolgreich. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) erklärte, man werde ab dem Schuljahr 2025/2026 zu G9 zurückkehren. Entsprechend fällt das Fazit von Henning Otte aus der SWR Redaktion Landespolitik aus: Video herunterladen (29,1 MB | MP4)

6:28 Uhr Auch Bayern München im Champions-League-Halbfinale Der deutsche Vereinsfußball schwimmt derzeit international auf einer Welle des Erfolgs. Nach Borussia Dortmund hat gestern Abend auch der FC Bayern München durch einen 1:0-Erfolg gegen Arsenal London das Halbfinale der Champions League erreicht. Heute Abend hat der neue Deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen bei West Ham United die Chance, eben dieses auch in der Europa League zu schaffen. Und der derzeit so grandiose VfB Stuttgart? Den sehen wir dann in der kommenden Saison auf dem internationalen Parkett. Sendung am Do. , 18.4.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:26 Uhr 6,90 Euro für Zwiebelrostbraten: Wirt zieht Bilanz Ein kleiner Zwiebelrostbraten zum Frühstück? Nein, das wäre jetzt wohl tatsächlich noch zu früh. Aber wer in den vergangenen Monaten zur Mittagszeit Lust darauf hatte, der kam in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) voll auf seine Kosten. Denn da kostete der Rostbraten mit Spätzle gerade einmal 6,90 Euro. Das Experiment hat der Wirt nun wieder beendet - und zieht ein positives Fazit: Video herunterladen (76,8 MB | MP4)

6:25 Uhr Wettervorhersage für BW: Es bleibt kühl und nass In der vergangenen Nacht sind die Temperaturen in Baden-Württemberg auf bis zu minus zwei Grad gesunken. Über 500 Metern war auch Schnee möglich. Daher ist noch Vorsicht angesagt. Im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und im Allgäu können die Straßen und Wege glatt sein. Heute müssen wir mit weiteren Schauern und lokalen Gewittern rechnen, im Bergland fällt Schneeregen oder Schnee. Erst zum Abend werden die Schauer allmählich weniger. Die Temperaturen erreichen drei bis elf Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Nordwind. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (41,8 MB | MP4) Sendung am Do. , 18.4.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:12 Uhr "Handgranaten-Anschlag" - Urteil wegen mutmaßlicher Rache Mit den Urteilen im Prozess um einen mutmaßlichen Racheakt nach einem Handgranaten-Anschlag in Altbach im Kreis Esslingen wird heute ein großer Teil der Aufarbeitung des Aufsehen erregenden Falls geschlossen. Die Bluttat auf einem Friedhof bei Esslingen und seine Folgen gelten als Höhepunkt in der langen Gewaltserie zweier verfeindeter Banden aus dem Raum Stuttgart. Sendung am Do. , 18.4.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:02 Uhr Hagel und Glätte: Unfälle auf der A5 Auf der Autobahn 5 ist es gestern am Abend zu Unfällen wegen Hagels gekommen. Wie das Polizeipräsidium Offenburg meiner Kollegin in der Nacht auf Nachfrage mitteilte, passierten zwischen den Anschlussstellen Rastatt Nord und Rastatt Süd kurz nach 20 Uhr mindestens sechs Unfälle in beiden Fahrtrichtungen. Noch fehlt der genaue Überblick über die Schadenshöhe. Es sei aber niemand lebensgefährlich verletzt worden. Gegen 21 Uhr sei es laut Polizei zu weiteren Unfällen gekommen: Auf der A5 in Fahrtrichtung Freiburg, zwischen Achern und Appenweier, gab es wegen Hagels und in der Folge Glätte vier einzelne Unfälle. Hier gab es dem Polizeipräsidium Offenburg zufolge nur Leichtverletzte.