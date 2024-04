per Mail teilen

Sechs mutmaßliche Mitglieder einer Drogenbande sind schon festgenommen worden, jetzt stießen die Fahnder auf einen weiteren Mann: In Schöntal stellten sie Drogen und Waffen sicher.

Jede Menge Schusswaffen und Munition sowie Amphetamin und Marihuana fanden die Ermittler in einer Wohnung in Schöntal (Hohenlohekreis). Monatelang hatte die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) intensiv und akribisch nach der Bande gefahndet. Ende März konnten in Lauda-Königshofen, Boxberg, Igersheim (alle Main-Tauber-Kreis), Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) und Heilbronn bereits sechs Männer festgenommen werden. Jetzt führten die Ermittlungen zu dem 46-Jährigen.

Bei der Durchsuchung in Schöntal wurden etliche Waffen, Munition und Drogen sichergestellt. Pressestelle Polizeipräsidium Heilbronn

Sturmgewehr, Maschinenpistole und ein Spazierstock-Schussapparat

Der Mann steht im Verdacht, mindestens seit Dezember 2023 Amphetamin in nicht geringer Menge von den bereits Festgenommenen gekauft zu haben. Das Amphetamin sowie Marihuana, aber auch Waffen wurden bei dem Mann in Schöntal gefunden.

Nach Angaben der Polizei wurden zum Beispiel ein Sturmgewehr, eine Maschinenpistole, ein Spazierstock-Schussapparat, eine Pistole ohne Lauf sowie verschiedene Lang- und Kurzwaffen und Revolver sichergestellt; außerdem mindestens 10.000 Schuss Munition verschiedenster Kaliber.

Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.