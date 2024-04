Die Flocken rieseln wieder vom Himmel und sorgen für Winter-Feeling im Schwarzwald. Am Kandel haben Ski- und Schlittenfans nochmal die Chance, die Piste runterzubrettern - der Lift öffnet.

Mal ist es heiß, mal eiskalt: Der April ist wettertechnisch eine Wundertüte. Da kann es auch schon mal wieder schneien, so wie im Schwarzwald. Am Fuße des Feldbergs liegt Pulverschnee, Eiskristalle glitzern am höchstgelegenen Turm Baden-Württembergs, die Räumdienste sind im Einsatz. Autofahrer müssen mit rutschigen Straßen rechnen. Am Kandel (Landkreis Emmendingen) wiederum rattern nochmal die Lifte: Am Mittwochabend gibt es eine Flutlicht-Session.

Skilift am Kandel wieder in Betrieb

Wintersportlerinnen und -sportler können nochmal ihre Skier und Snowboards aus dem Keller holen und am Kaibenlochlift auf dem Kandel unterschnallen. Martin Dold, Liftbetreiber der Kandellifte, hat kurzerhand beschlossen, einen Flutlichtabend auf der Piste am Mittwochabend anzubieten - von 18 bis 22 Uhr. Wie es die nächsten Tage weitergeht, ist noch unklar. Dold könnte sich vorstellen, am Wochenende tagsüber die Piste zu öffnen, wenn der Schnee hält oder gar noch welcher dazu kommt.

10 bis 15 Zentimeter Neuschnee im Schwarzwald

Wer über den Schwarzwald fährt, sollte allerdings aufpassen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Höhenlagen ab 1.000 Metern vor leichtem Schneefall und ab 800 Metern vor Glätte. Betroffen seien vor allem die Hochlagen des Schwarzwalds, etwa die Schwarzwaldhochstraße. Dort könne es auf den Straßen wegen der Mischung aus Regen und Schnee und frostigen Nachttemperaturen von bis zu minus drei Grad gefährlich werden. Im Schwarzwald hatte es teilweise schon am Dienstag geschneit.

Weißer Schnee-Teppich im April: Der Frühling auf dem Feldberg lässt noch auf sich warten. SWR Malcolm Bijker

Oberhalb von 800 Metern rechnet der DWD mit ein bis drei Zentimetern Neuschnee, in den Hochlagen des Schwarzwalds können 10 bis 15 Zentimeter fallen, im Allgäu 5. Auch auf der Alb könne es durchaus ein wenig weiß werden, der Schnee werde aber wahrscheinlich relativ schnell wieder schmelzen, so der DWD. In der Nacht auf Mittwoch kann es im höheren Bergland lokal und im Hochschwarzwald gebietsweise leichten Frost geben.