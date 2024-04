Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

6:25 Uhr Wetter in BW: Viel Regen und ab und zu ein Sonnenstrahl Bevor in Richtung Wochenende der Sommer ein erstes Gastspiel in Baden-Württemberg gibt, zieht heute erstmal noch ein Regengebiet durchs Land. Der Tag beginnt mit dicken Wolken und vielerorts kann es regnen. Erst am Nachmittag kommt zwischen einzelnen Schauern auch mal kurz die Sonne durch. Außerdem weht ein frischer Wind aus Südwest. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 16 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (43,4 MB | MP4)

6:13 Uhr Ex-Box-Weltmeisterin Halmich gegen Stefan Raab: "Es wird knallen" Viele glaubten an einen Aprilscherz (wenn auch einen cleveren, die Kampagne via Social Media erreichte viele Millionen Menschen). Aber Stefan Raab zieht es zurück in die Öffentlichkeit. Im September will er gegen eine Gegnerin boxen, die ihn schon zwei Mal besiegt hat, Regina Halmich. Dem SWR bestätigte die 47-Jährige Ex-Weltmeisterin aus Karlsruhe, dass sie am 14. September erneut gegen den Entertainer in den Ring steigt. Der Schaukampf findet in Düsseldorf statt, der Kartenverkauf läuft schon. 2001 und 2007 hatte Raab die Ex-Profiboxerin bereits herausgefordert - und dabei jedes Mal schmerzliche Niederlagen einstecken müssen. Einmal brach Halmich ihm sogar die Nase. "Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, da ich Stefan zweimal besiegt habe. Das zeigt aber, wie größenwahnsinnig er doch ist", sagte Halmich. Die Profiboxerin sagte, sie werde natürlich trainieren und werde auch wieder fit in den Boxring steigen. "Also, ganz klar, es ist ein Showkampf. Ich bin kein Profi mehr. Die Leute wollen jetzt aber auch mit Sicherheit nicht die hohe Boxkunst sehen, sondern die wollen gute Unterhaltung und ich kann versprechen, es wird knallen."

6:05 Uhr 2,5 Tonnen! Diebe wollen Bärlauch in großem Stil stehlen Wilder Knoblauch, Hexenzwiebel und Waldherre - der Bärlauch, der seit Ende März auch in baden-württembergischen Wäldern sprießt, ist unter verschiedenen Namen bekannt. Für den persönlichen Gebrauch darf man einen Handstrauß der Pflanze ernten, wer mehr sammelt, kann in Schwierigkeiten geraten. So auch mehrere mutmaßliche Diebe in Kupferzell-Mangoldsall (Hohenlohekreis). In einem Waldstück der Kleinsiedlung Füßbach haben sie rund 2.500 Kilogramm des "Wilden Knoblauchs" gepflückt. Wie die Polizei erst gestern Nachmittag mitteilte, sollen die dreisten Pflücker den Bärlauch wohl schon vor zwei Wochen in Tüten und Kisten verpackt haben, um ihn zu stehlen. Dann wurden sie auf frischer Tat ertappt. Nach Angaben eines örtlichen Gemüsehändlers hat diese Menge in etwa einen Wert von rund 50.000 Euro.

6:02 Uhr Immer weniger Kinder in BW wegen Komasaufen behandelt Auch vier Jahre nach dem ersten Corona-Lockdown wirkt die Pandemie noch immer nach - gefühlt vor allem in negativen Begleitumständen. In diesem Fall könnte es aber einen positiven Effekt gehabt haben. Denn in Baden-Württemberg scheinen Kinder und Jugendliche immer weniger Lust auf das Komasaufen zu haben. Und der Grund könnte laut AOK der neue Umgang mit Alkohol durch die Corona-Pandemie sein. Der Nachwuchs habe bereits wegen der Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen im Zuge der Corona-Maßnahmen seltener soziale Anlässe zu exzessivem Trinken gehabt. Möglicherweise hätten die Jugendlichen diese Gewohnheiten beibehalten, teilte die Krankenkasse jetzt mit. Bei den AOK-Versicherten bis 19 Jahren ist die Zahl der Alkoholvergiftungen demnach innerhalb von fünf Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Zwischen 2018 und 2022 gab es jährlich rund 12,35 Prozent weniger Fälle. Wurden damals noch 1.533 Jungen und Mädchen behandelt - das entspricht laut AOK einem Anteil von 0,17 Prozent der Versicherten in dieser Altergruppe - waren es im Jahr 2022 noch 835 (Anteil 0,08 Prozent). Sendung am Di. , 2.4.2024 19:00 Uhr, SWR1 Nachrichten