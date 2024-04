per Mail teilen

In einer dreistündigen Rettungsaktion hat die Feuerwehr in Weingarten (Kreis Karlsruhe) ein Pferd aus einem Bach geborgen. Das Tier war im Schlamm stecken geblieben.

Am Dienstagabend ist die Feuerwehr Bruchsal und Weingarten zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden. In Weingarten im Landkreis Karlsruhe steckte ein Pferd in einem schlammigen Bach fest. Auch die Reiterin konnte das Pferd laut Feuerwehr nicht befreien.

Feuerwehr rückt mit Tierärztin an

Die Einsatzkräfte rückten an, um das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Eine Tierärztin war nach Angaben der Feuerwehr vor Ort, um das Pferd mit Medikamenten zu beruhigen.

Mit einer Seilvorrichtung wurde das Pferd in Weingarten (Kreis Karlsruhe) von der Feuerwehr aus dem Bach gezogen. Feuerwehr Bruchsal/[akr]

Pferd wurde nach Rettung aus Bach in Tierklinik gebracht

Nach etwa drei Stunden konnte das Pferd nach Angaben der Feuerwehr befreit werden. Es wurde zur weiteren Versorgung in eine Tierklinik gebracht. Wie das Tier in dem Bach gelandet war, ist noch unklar.