Die frühere Box-Weltmeisterin Regina Halmich aus Karlsruhe tritt erneut gegen den TV-Entertainer Stefan Raab an. Der Schaukampf findet am 14. September in Düsseldorf statt.

Raab hat zwei Mal gegen Halmich verloren

Sie sei sehr überrascht über Raabs Anfrage gewesen, so Regina Halmich am Dienstag im SWR. Nach reiflicher Überlegung habe sie sich entschieden, erneut anzutreten. Bereits zwei Mal hat die frühere Weltmeisterin aus Karlsruhe gegen Raab geboxt. In beiden Schaukämpfen 2001 und 2007 hat der heute 57-Jährige Niederlagen kassiert.

In den ersten zwei Kämpfen habe ich ihm gezeigt, wo es langgeht, habe ihm sogar die Nase gebrochen.

Wenn Stefan Raab jetzt allerdings eine Chance sehe, täusche er sich gewaltig, so die zehn Jahre jüngere Halmich. Sie werde ihn eines Besseren belehren. Die Profiboxerin sagte, sie werde natürlich trainieren und werde auch wieder fit in den Boxring steigen.

Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, da ich Stefan zweimal besiegt habe. Das zeigt aber, wie größenwahnsinnig er doch ist.

Boxkampf Halmich gegen Raab im September in Düsseldorf

Der Entertainer hat sich vor neun Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auf seinem Instagram-Kanal waren dann aber am vergangenen Osterwochenende überraschend zwei Videos aufgetaucht. In einem davon ging es um eine Neuauflage des Boxkampfes gegen Halmich.

Die Karlsruherin bestätigte den Kampf auf ihrem Instagram-Kanal zunächst mit den Worten "We have a fight!". Die Begegnung zwischen Raab und Halmich findet am 14. September in Düsseldorf statt.