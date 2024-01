BW-Newsticker am Morgen: GDL darf nach Gerichtsbeschluss streiken, Trauer um Franz Beckenbauer

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Wolfgang Lickert.

6:12 Uhr Am Tag nach den Protesten der Landwirte: Weniger starke Beeinträchtigungen Die Bäuerinnen und Bauern im Land sind gestern mit rund 25.000 Fahrzeugen auf die Straßen gezogen. Dabei wurde der Verkehr teils erheblich beeinträchtigt. "Die Beteiligung der Bäuerinnen und Bauern an den Aktionen war enorm", teilte Marco Eberle, Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbandes Baden-Württemberg, gestern Abend mit. "Das war ein sehr starkes Signal an die Politik, ihre Pläne zur Agrardieselbesteuerung komplett fallen zu lassen." Für die kommenden Tage rechnet der Landesbauernverband nicht mit größeren Verkehrsbeeinträchtigungen durch Bauernproteste. Regional werde es immer wieder Aktionen geben, so eine Verbandssprecherin, aber lange nicht in dem Ausmaß wie gestern. Die nächste große Aktion finde am kommenden Montag in Berlin statt. Am Donnerstag könnte es laut Verbandssprecherin zu einigen Schlepperstaffelfahrten etwa im Großraum Karlsruhe kommen.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Im Mordprozess gegen einen 33 Jahre alten Mann vor dem Landgericht Baden-Baden wird heute ein Urteil erwartet. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, Anfang Juni 2023 seine schlafende Ehefrau in Gernsbach (Kreis Rastatt) erstochen zu haben. Die CDU startet heute offiziell ins Kommunalwahljahr. Generalsekretär Carsten Linnemann spricht beim CDU-Neujahrsempfang in Konstanz. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Andreas Jung ist ebenfalls dabei. Nach den tödlichen Schüssen auf einen 18-Jährigen auf einem Parkplatz in Asperg (Kreis Ludwigsburg) stehen die drei mutmaßlichen Täter von heute an unter anderem wegen Totschlags vor Gericht.

6:01 Uhr FDP fordert Bildungsallianz für besseres Schulsystem Die FDP in Baden-Württemberg will das Bildungssystem erneuern. Helfen soll dabei eine Bildungsallianz aus den demokratischen Fraktionen des Landtags. Bildungsverbände haben darauf bislang abwartend bis skeptisch reagiert. Eine Allianz beim Thema Schulbildung könne Ruhe und Verlässlichkeit schaffen, so die Reaktion des Verbands Bildung und Erziehung. Gleichzeitig seien die Erwartungen an eine solche fraktionsübergreifende Vereinbarung aber überschaubar. Der Handlungsbedarf in der Schulpolitik sei aus Sicht aller Verbände groß.