Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

6:18 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Sonniger Wochenstart Es klingt nach goldenem Oktober: Die neue Woche startet sonnig - vor allem in den südlichen Landesteilen. Dort werden heute Höchstwerte zwischen 21 und 29 Grad erwartet. Aber auch am Dienstag und Mittwoch gibt es noch Aussicht auf Spätsommer, ebenfalls mit Höchsttemperaturen von 28 Grad. Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen? Mehr dazu gibt es in der Wettervorhersage von SWR Aktuell von gestern Abend: Video herunterladen (30,5 MB | MP4)

6:05 Uhr CSU gewinnt Landtagswahl in Bayern Die CSU bleibt nach der Landtagswahl mit annähernd gleichem Ergebnis stärkste Kraft in Bayern. Nach dem im Internet veröffentlichten vorläufigen Ergebnis kommt die Partei auf 37,0 Prozent. Die Grünen verschlechterten sich deutlich und erhielten noch 14,4 Prozent der Stimmen. Die Freien Wähler legten deutlich zu auf 15,8 Prozent und bilden damit künftig die zweitstärkste Kraft. Ebenfalls stark gewinnen konnte die AfD, sie erreichte 14,6 Prozent. Die SPD verschlechterte sich erneut und konnte noch 8,4 Prozent der Wähler hinter sich vereinen. Die FDP schaffte den Wiedereinzug in den Landtag mit 3,0 Prozent der Stimmen nicht.

6:05 Uhr CDU gewinnt Landtagswahl in Hessen klar Die CDU hat die Landtagswahl in Hessen mit großem Vorsprung gewonnen. Nach Auszählung aller Stimmen holten die Christdemokraten um Ministerpräsident Boris Rhein am Sonntag 34,6 Prozent der Stimmen. Zweitstärkste Kraft wurde die AfD mit 18,4 Prozent. Sie lag vor der SPD mit 15,1 Prozent, den Grünen mit 14,8 und der FDP mit 5,0 Prozent. Linke und Freie Wähler verpassten mit 3,1 Prozent beziehungsweise 3,5 Prozent jeweils klar den Einzug in den Landtag.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Wegen der dramatischen Entwicklung in Israel und dem Gazastreifen hat die deutsch-israelische Gesellschaft Heilbronn für heute zu einer israel-solidarischen Kundgebung in Stuttgart aufgerufen. Dort sollen auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel und Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) sprechen. Das Arbeitsgericht in Pforzheim verhandelt heute die ersten acht von rund 180 Kündigungsschutzklagen von Mitarbeitern des insolventen Versandhauses Klingel. Die Gewerkschaft ver.di hatte den gekündigten Beschäftigen zu den Klagen geraten, um ihre Ansprüche auf Abfindungen abzusichern. In Rastatt findet heute Abend der Bürgerempfang der Landesregierung statt. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können dabei mit den Kabinettsmitgliedern der Landesregierung ins Gespräch kommen.