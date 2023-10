Am Sonntagabend entscheidet sich, ob Braunsbach einen neuen Bürgermeister braucht. Der Amtsinhaber Frank Harsch will in Engen am Bodensee die Stichwahl gewinnen.

Der Bürgermeister von Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) Frank Harsch geht am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl in Engen (Kreis Konstanz) in die Stichwahl. Harsch hatte beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit 41,3 Prozent auf Anhieb die meisten aller Stimmen bekommen und sich damit an die Spitze des Bewerberfeldes der insgesamt vier Kandidaten gesetzt. Allerdings liegt der Zweitplatzierte Tim Strobel nur rund 100 Stimmen hinter ihm. Die anderen beiden Bewerber treten nicht mehr an. Harsch will in Engen Bürgermeister werden In der vergangenen Woche hatte Harsch nochmal mehrere Wahlkampftermine vor Ort angesetzt. Insgesamt hatten die Bewohner dann zehn Wochen Zeit den "Held von Braunsbach" kennenzulernen. Frank Harsch wurde überregional bekannt, da er nach der Flut von Braunsbach den Wiederaufbau organisierte. Dafür wurde er auch mit der Staufermedaille des Landes geehrt. Nun wirbt er auf seiner Webseite mit der Erfahrung aus Braunsbach. "Ich kann Ihnen als Bürgermeister versichern, in diesem Amt zählen am Ende des Tages nur Taten, keine Ansprachen oder Theorien!" Nach 19 Jahren im Amt hatte sich Harsch im Juli entschlossen, für den Bürgermeisterposten in Engen zu kandidieren, weil ihm die Gegend dort gut gefällt. Seine Amtszeit im Kochertal würde eigentlich noch bis 2028 gehen. Im SWR-Interview berichtete Harsch ausführlich über seine Beweggründe.