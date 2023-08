Braunsbach: Neuer Weltmeister im Bergmähen gekürt

In Braunsbach ist am Wochenende der neue Weltmeister im Bergmähen gekürt worden: Der Titel ging an Michael Sack aus Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis.

Mehrere hundert Zuschauer verfolgten am Sonntag das jährliche Bergmäher-Spektakel im Braunsbacher Ortsteil Steinkirchen (Kreis Schwäbisch Hall), das im Rahmen des Schleppertreffens stattfand. Bester Bergmäher war Michael Sack. Er musste mit einem historischen Balkenmäher, also einem geländegängigen Rasenmäher auf zwei Rädern, einen Parkour meisten und teilweise bauchhohes Gras schneiden. Er setzte sich gegen rund ein Dutzend Konkurrenten aus der Region und einen Südtiroler (Italien) durch. Goldene Messer für neuen Weltmeister Gewonnen hatte Michael Sack nicht nur, weil er der Schnellste war. Er sammelte auch Punkte für das Alter seine Maschine und weil er am saubersten gemäht hatte. Für seine Leistungen bekam er vom Vorsitzenden des Bürgervereins, Wolfgang Unrath, das sogenannte Goldene Messer überreicht. Der neue weltbeste Bergmäher: Michael Sack (Mitte), mit dem "Goldenen Messer" in der linken Hand. Dieter Unrath Film über "Bergmäher-WM" erfolgreich Um den Bekanntheitsgrad der Weltmeisterschaft weiter zu steigern, sowie den Laien einen Eindruck über die kuriose Weltmeisterschaft zu vermitteln, wurde im Internet unter dem Stichwort "Bergmäher- WM" ein Film veröffentlicht, der mittlerweile über eine halbe Million Mal geklickt wurde.